Один из крупнейших производителей касс решил продать часть бизнеса

Стоимость бизнеса «Штрих-М», исходя из текущих ожиданий покупателей по доходности, можно оценить примерно в 4−5 млрд руб., из них около 1,5 млрд руб. группа может выручить при продаже НТЦ «Измеритель», считает руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов. Он считает, что производственные активы компании во Владимирской и Калужской областях могут быть интересны основным конкурентам, например «Эвотору». Площадку НТЦ «Измеритель» с учетом недвижимости в центре Москвы, по мнению Замесова, может рассматривать кто-то из московских девелоперов, но это была бы сложная сделка, так как участок земли 0,5 га и офисное здание площадью 3 тыс. кв. м за 1,5 млрд руб. не продать. Чтобы это сделать, нужно организовывать вывод производства в область или в менее престижную локацию, пояснил эксперт.