Один из крупнейших производителей касс решил продать часть бизнеса

ГК «Штрих-М», которая разрабатывает и производит системы автоматизации бизнеса для ретейла, транспорта и городской инфраструктуры, проводит реструктуризацию для оптимизации бизнес-процессов и «выхода из сложной финансовой ситуации», рассказал РБК гендиректор и учредитель группы Андрей Журавлев.
По его словам, в отношении нескольких юрлиц группы введена процедура наблюдения. По данным СПАРК, в июле—августе 2024-го наблюдение введено в отношении основного юрлица группы — АО «Штрих-М», а также НТЦ «Измеритель». Заявления о введении процедуры подали сами компании. В отношении одного из пяти совладельцев «Штрих-М» Олега Глошкина также введена процедура наблюдения. Кроме того, в суды поступили иски о признании банкротами еще нескольких юрлиц группы: «Штрих-М инжиниринг» и «ЯРУС ЛТД».
Группа «Штрих-М» была образована в 1987 году, когда на базе НТЦ «Измеритель» появилось направление по разработке и изготовлению электронных весов и контрольно-кассовых машин. Сейчас это один из крупнейших холдингов, владеющий тремя производственными площадками. У группы более 600 партнеров и свыше 1,5 тыс. сервисных центров в России и СНГ. Среди клиентов — «Магнит», X5 Group, «Твоё», Baon, Metro, Московский метрополитен, КАМАЗ, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Роснефть», «Эльдорадо» и др. Основными бенефициарами группы компаний являются Андрей Журавлев с долей 59,5% и Наталья Хваткова (30%), еще по 3,5% — у Андрея Сурина, Юрия Хавкина и Олега Глошкина. Выручка группы в 2023 году составила более 7 млрд руб.
По словам источника РБК среди производителей оборудования, «Штрих-М» является «одним из трех бенефициаров введения в торговлю фискальных накопителей» (чип для записи и хранения информации о расчетах, проведенных через онлайн-кассу). Среди производителей контрольно-кассовой техники, зарегистрированных в Федеральной налоговой службе, группа занимает третье место после «Атола» и «Эвотора».
Почему возникли проблемы
Как пояснил Андрей Журавлев, общий долг группы превышает 3 млрд руб., из которых 2,2 млрд руб. — долги перед кредиторами, основными из которых являются «Сбер» (600 млн руб.), Металлинвестбанк (600 млн руб.), Альфа-банк (150 млн руб.) и др. «Штрих-М», как и многие другие производственные компании, испытывает финансовые трудности в связи с повышением ставки по кредитам до 25%, вызванным резким ростом ставки рефинансирования, рассказал Журавлев. По его словам, кредиты брали под 7−9% на развитие производства, но сейчас оборотные средства группы ушли на выплату увеличившихся процентов по ним. Обслуживание кредитного портфеля выросло на 15%, или на 450 млн руб. дополнительных затрат в год, тогда как наценка на продукцию группы не выросла, указал Журавлев.
С июня «Штрих-М» сократила объемы производства и число контрактов с клиентами на 70−80%. Выровнять финансовую ситуацию и восстановить производство планируется в начале 2025 года. Также группа рассчитывает на восстановление контрактов. При этом имеющийся у «Штрих-М» парк техники «сопровождается в полном объеме», подчеркнул Журавлев.
С лета группа сократила численность сотрудников на «несколько сотен». По словам одного из бывших сотрудников «Штрих-М», после увольнений у группы остались долги по зарплате и они пока не выплачены. Часть сотрудников, по словам собеседника, перевели в новое юрлицо — «Тахотренд-М», через которое компания планирует продолжать свою деятельность. Журавлев подтвердил задержки с зарплатой, объяснив это возникшими финансовыми трудностями. По его словам, в данный момент идет процесс расчета с сотрудниками.
Как «Штрих-М» планирует выправить ситуацию
По словам Журавлева, чтобы расплатиться по долгам перед кредиторами, клиентами, бывшими и действующими сотрудниками, «Штрих-М» планирует продать часть своих активов. «Наши активы — это три завода, оборудованных современной техникой, а также нематериальные активы в виде большого количества решений для ретейла, транспорта и городской инфраструктуры. Мы планируем передать кредиторам и инвесторам часть направлений бизнеса вместе с соответствующими материальными и нематериальными активами, чтобы обеспечить выход из текущего кризиса», — сообщил он.
В рамках реструктуризации группа планирует предложить доли в размере 50% в активах, которые останутся после погашения всех долгов. Предварительно группа намерена продать по 50% в НТЦ «Измеритель» (производит контрольно-кассовую и весовую технику, торговое оборудование, приборы для оснащения транспорта, решения для организации парковочного пространства), в производственной площадке в Калужской области и Ковровском заводе торгового оборудования во Владимирской области. Переговоры с потенциальными интересантами сейчас идут, но решение пока не принято, сообщил Журавлев. Окончательный список активов, которые останутся у группы, станет известен, по его словам, позже. «Оценка активов определит, что можно будет продать по выгодной цене или использовать в качестве отступных для погашения долгов. Активы, которые не удастся реализовать, оставим в ожидании повышения цен», — пояснил Журавлев.
После реструктуризации «Штрих-М» намерена сосредоточиться на производстве оборудования и разработке программного обеспечения в сфере контрольно-кассовой техники, весовой техники, а также автомобильной электронике.
Стоимость бизнеса «Штрих-М», исходя из текущих ожиданий покупателей по доходности, можно оценить примерно в 4−5 млрд руб., из них около 1,5 млрд руб. группа может выручить при продаже НТЦ «Измеритель», считает руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов. Он считает, что производственные активы компании во Владимирской и Калужской областях могут быть интересны основным конкурентам, например «Эвотору». Площадку НТЦ «Измеритель» с учетом недвижимости в центре Москвы, по мнению Замесова, может рассматривать кто-то из московских девелоперов, но это была бы сложная сделка, так как участок земли 0,5 га и офисное здание площадью 3 тыс. кв. м за 1,5 млрд руб. не продать. Чтобы это сделать, нужно организовывать вывод производства в область или в менее престижную локацию, пояснил эксперт.