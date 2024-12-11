Назван район Москвы, где в ноябре новостройки подорожали почти в 1,5 раза

В ноябре 2024 года Академический район стал первым на территории Старой Москвы по темпам роста средней цены 1 кв. м на рынке новостроек. По сравнению с октябрем «квадрат» в этой локации подорожал на 48,2%, до 730,8 тыс. руб., подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.pro.
На втором месте оказался Арбат, где средняя цена 1 кв. м за месяц выросла на 23,1%, до 1,79 млн руб. Третью позицию занял Басманный район, где средняя цена «квадрата» увеличилась на 12%, до 1,06 млн руб.
Четвертое место с ростом средней цены 1 кв. м на 11,2%, до 1,25 млн руб., занял Пресненский район. В первую пятерку также вошел Мещанский район (+10,6%, до 1,72 млн руб.), уточнили в bnMAP.pro.
Лидерство Академического района в bnMAP.pro объясняют особенностями структуры предложения. Так, в октябре продажи велись в двух проектах, в одном из которых с существенно более низкой ценой к ноябрю было все распродано. Теперь в этом районе экспонируются лоты только в одном комплексе. Кроме того, общий объем предложения в Академическом мал, поэтому ценовые изменения заметны сильнее, чем при большом объеме экспозиции.
По всей Москве в среднем, по данным компании «Бест-Новострой», в ноябре 2024 года новостройки подорожали на 3% — до 610,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя цена выросла из-за подорожания высокобюджетного жилья, в бизнес-классе, напротив, зафиксировано снижение, а в комфорт-классе — стагнация.