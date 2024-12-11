Назван район Москвы, где в ноябре новостройки подорожали почти в 1,5 раза

Лидерство Академического района в bnMAP.pro объясняют особенностями структуры предложения. Так, в октябре продажи велись в двух проектах, в одном из которых с существенно более низкой ценой к ноябрю было все распродано. Теперь в этом районе экспонируются лоты только в одном комплексе. Кроме того, общий объем предложения в Академическом мал, поэтому ценовые изменения заметны сильнее, чем при большом объеме экспозиции.