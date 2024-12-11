Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры

«Председатель Банка России тоже проголосовала, но мы не раскрываем личный выбор участников голосования», — сказано в сообщении.
Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей стартовало на сайте Банка России 29 ноября.
Отмечается, что уже 400 тысяч россиян приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, которое продлится до 12.00 мск 12 декабря.
По данным голосования, на сегодняшний день лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», на втором месте памятник Салавату Юлаеву, который расположен в Уфе, замыкает тройку лидеров Дворец земледельцев в городе Казани.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году — с Никольской башней Нижегородского Кремля.