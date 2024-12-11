Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами

Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов. Это следует из законопроекта, разработанного министерством и опубликованного на портале нормативных правовых актов.
Речь идет о том, чтобы ввести отсрочку в один год на передачу долга в работу приставам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными. Для этого планируются поправки в профильный закон «О взыскании долгов физлиц» (230-ФЗ) и в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму правительством.
Представитель Минюста сообщил РБК, что поправки в законодательство согласованы с ФССП России и поддержаны Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
«Принятие законопроекта будет способствовать повышению использования в правоприменительной практике инструментов досудебного урегулирования спора при одновременном снижении нагрузки на органы принудительного исполнения, сокращению сроков взыскания просроченной задолженности и росту поступлений неналоговых доходов в федеральный бюджет», — пояснил он.
В пресс-службе ЦБ сообщили, что официальная позиция регулятора будет сформулирована после получения законопроекта в установленном порядке.
Как взыскивают долги сейчас и что хочет изменить Минюст
Российское законодательство позволяет принудительно собирать долги с физических лиц несколькими способами.
- Кредитор или коллектор может подать иск к должнику в суд, получить исполнительный лист и обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы та осуществила взыскание в его пользу — например, постановила списать необходимую сумму со счета клиента.
- С 2016 года стал возможен упрощенный порядок взыскания через судебные приказы. Если долг клиента не превышает 500 тыс. руб., первичный кредитор может тоже обратиться в суд, но без судебного разбирательства, только на основании предоставленных документов, получить судебный приказ о взыскании, чтобы потом направить его приставам. По статистике Верховного суда, в 2021 году в России 89% дел о взыскании задолженности по кредитам и займам решились вынесением судебных приказов.
- Взыскание также можно осуществить с помощью исполнительной надписи нотариуса (ИНН): если такая отметка появится на оригинале кредитного договора, кредитор может напрямую обратиться к судебным приставам. С октября 2021 года исполнительная надпись нотариуса может быть электронной. В банковских проблемных портфелях уже 50−70% просроченных кредитов можно взыскивать с помощью надписей нотариусов, оценивали ранее в ВТБ.
Законопроект, разработанный Минюстом, предполагает, что профессиональные кредиторы и взыскатели смогут предъявлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) исполнительные документы не ранее чем через год с момента возникновения просроченной задолженности или продажи проблемного долга. Кроме того, участники рынка должны будут подавать в дополнение к исполнительным листам подтверждающие документы, что ранее не менее трех раз пытались взаимодействовать с должником, отправили ему требование о возврате долга и либо получили отказ, либо требование не исполнялось 30 дней. Перечень необходимых дополнительных документов будет определять ФССП, приставы также получат право отказывать в начале исполнительного производства, если взыскатель предоставил недостаточно данных.
Минюст также предложил взимать с взыскателей плату за «предъявление» исполнительного документа в ФССП. Размер платы будет устанавливать правительство.
Согласно проекту, изменения должны вступить в силу через 180 дней с момента принятия закона. Сроки разработки дополнительных нормативных актов к нему установлены на первый квартал 2025 года.
Много ли долгов россиян в работе у приставов
По данным ФССП, за девять месяцев 2024 года в России было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов по кредитам и займам на 1,44 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких дел выросло на 11,6%, а сумма неисполненных обязательств — более чем на треть (+34,2%). Объем задолженности, на которую за январь—сентябрь было обращено взыскание, уже превысил результат за весь прошлый год (1,41 трлн руб.).
Всего за январь—сентябрь на исполнении у приставов находилось 24,4 млн производств в отношении граждан на 3,37 трлн руб., следует из данных ФССП. Эти показатели учитывают значительный остаток дел с прошлых отчетных периодов.
Что об этом думают банки и коллекторы
«Странно, что люди сами не ловят преступников, а корыстно используют для этого полицию. И судят себя не сами, а зачем-то обращаются в суды», — иронизирует председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Он напоминает, что функция ФССП в России — сбор любых видов долгов в принудительном порядке и интересы профессиональных кредиторов и взыскателей не должны оставаться в стороне.
Реализация права кредиторов на своевременное и полное исполнение требований по исполнительным документам ставится в зависимость от соблюдения дополнительных условий, комментирует поправки гендиректор профессиональной коллекторской организации ЭОС Елена Завьялова. Она считает, что такой подход противоречит конституционным нормам о гарантиях судебной защиты прав и законных интересов юрлиц, а также «ставит под сомнение декларируемую российским законодательством обязательность вступивших в законную силу судебных актов для всех государственных органов».
Реализация инициативы Минюста крайне негативно повлияет на бизнес профессиональных взыскателей, говорит партнер юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» Сергей Новиков: «С точки зрения взыскания долга первый год является очень важным и самым продуктивным для компании-взыскателя. Как показывает статистика, около 10% портфеля погашается в течение первого месяца после получения должником уведомления о факте уступки. А на первый год “жизни” портфеля приходится около 60% всех поступлений по проекту. Понимание должником, что до начала исполнительного производства у него имеется как минимум год, очевидно, приведет к изменению временной шкалы поступлений, что изменит финансовую модель проекта в негативную для компании-взыскателя сторону».
Он допускает, что кредиторы и коллекторы будут вынуждены передавать некоторые долги тем, кто не попадет под ужесточение регулирования и вовсе не контролируется ФССП. Например, физическим лицам.
«Значение данной инициативы не в повышении эффективности исполнительного производства, а в попытке “вытолкнуть” взыскание на досудебную стадию», — полагает председатель саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев.
Он ссылается на данные ФССП, что за девять месяцев 2024 года эффективность взыскания долгов в России (не только с физлиц, но и с ИП и юрлиц) составила всего 11,8%.
«Можно говорить лишь о том, насколько глубоко упадут эти “средние по больнице” цифры. Вкупе с эффективностью на уровне 12% такие “каникулы” приведут к еще большему нежеланию должников урегулировать споры на досудебной стадии. Должник скажет: “Зачем мне платить сейчас, если на судебной стадии с меня взыщут лишь 12%, да и то лишь на второй год после суда”, — констатирует Мехтиев.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила РБК, что Минюст уже обсуждал инициативу с рынком, — взыскатели предоставили данные, которые не подтверждают тезис министерства о том, что коллекторы в основном полагаются на приставов при сборе долгов. По оценкам НАПКА, в 2023 году только 21,2% кейсов из всего портфеля коллекторов, или 2,57 млн дел, находились на стадии судебного взыскания, то есть в перспективе требовали подключения приставов.
Досудебное взаимодействие с должниками осложнено тем, что у взыскателей не всегда есть актуальные контакты клиента, в этом случае судебная стратегия — единственно возможная, подчеркивает представитель НАПКА. В ассоциации считают, что «годичный мораторий» на обращение коллекторов к приставам не повысит долю досудебного взыскания.
Предложение брать плату с профессиональных взыскателей при обращении к ФССП, скорее всего, нацелено на пополнение бюджета, считает Новиков, напоминая, что в сентябре 2024 года в России были резко повышены судебные пошлины, в том числе за рассмотрение исков о взыскании задолженности. «Странно платить только за факт предъявления исполнительного документа приставу, хотя еще не факт, что он поможет взыскать долг», — добавляет Емелин.
«Помимо наполнения бюджета есть и вторая цель — снижение нагрузки на органы ФССП. Приведет ли это к увеличению эффективности, пока совершенно неочевидно», — подчеркивает Новиков.
Если цель изменений — снижение нагрузки на судебных приставов, то рынок предлагает вернуться к обсуждению идеи создания института частных судебных исполнителей, говорят в НАПКА.
«Можно было бы предложить, что раз государство хочет снизить нагрузку на судебных приставов, давайте введем институт частных приставов. Но государство не для того пытается ужесточить условия взыскания, чтобы упростить взыскание и стабилизировать гражданский оборот, и обсуждение предложений рынка об институте частных приставов вряд ли состоится», — категоричен Емелин.
Насколько предложения Минюста полезны должникам
Очевидный плюс от этой меры для граждан с просрочкой по кредитам — каникулы до принудительного взыскания на целый год, говорит Мехтиев. Кроме того, такая отсрочка дает недобросовестным должникам возможность скрывать имущество после суда, считает он.
«Минус (для должников же) — кредиторы быстро научатся вообще не выдавать кредиты и займы потенциальным должникам, что, в свою очередь, приведет к росту нелегального кредитования и нелегального же взыскания», — предупреждает председатель СРО «МиР».
«Годичная отсрочка на взыскание долга вместо активных усилий по реструктуризации или частичному гашению не столько отсрочит взыскание, сколько удлинит срок начисления санкций ровно на год, и за это время задолженность клиента только возрастет, потому что к ней добавятся штрафы и пени. Вряд ли это будет в интересах должников», — отмечает Емелин.
Не все последствия подобной инициативы для должников хорошо оценены, соглашается юрист фонда «За права заемщиков» Михаил Алексеев: «Например, внесудебное банкротство ждет новый виток проблем, потому что подобное ограничение затянет возможность человека начинать такую процедуру». Гражданин может подать на банкротство в упрощенном порядке, только если исполнительное производство по его долгу завершено и пристав установил, что взыскать долг невозможно.
Алексеев также отмечает, что многим заемщикам психологически комфортнее, чтобы процедура взыскания задолженности хоть как-то завершилась.
«Должники с небольшой суммой долга (до 30 тыс. руб.), скорее всего, избегут исполнительного производства, для остальных должников (кроме потенциальных участников программы внесудебного банкротства) предлагаемые изменения могут генерировать совершенно противоположные риски: начиная от относительно спокойного первого года от даты возникновения просроченной задолженности и заканчивая возможным общением со взыскателями из серой и темной зоны данного рынка», — допускает Новиков.