Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами

Реализация инициативы Минюста крайне негативно повлияет на бизнес профессиональных взыскателей, говорит партнер юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» Сергей Новиков: «С точки зрения взыскания долга первый год является очень важным и самым продуктивным для компании-взыскателя. Как показывает статистика, около 10% портфеля погашается в течение первого месяца после получения должником уведомления о факте уступки. А на первый год “жизни” портфеля приходится около 60% всех поступлений по проекту. Понимание должником, что до начала исполнительного производства у него имеется как минимум год, очевидно, приведет к изменению временной шкалы поступлений, что изменит финансовую модель проекта в негативную для компании-взыскателя сторону».