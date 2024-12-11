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Минсельхоз поддержал ввод госрегулирования наценок на социально значимые товары

Минсельхоз поддержал предложение депутатов о вводе госрегулирования в отношении социально значимых продуктов, узнали «Известия». Парламентарии предложили позволить региональным властям ограничивать наценки оптовой и розничной торговли 5% и 15% соответственно.

Источник: РИА "Новости"

Регулирование может коснуться только социально значимых товаров. В список из чуть более 20 наименований входят говядина, мясо птицы, масло, хлеб и т. д. Такой подход позволит предотвратить ситуации, при которых торговые сети завышают цены на товары, а также поддержать граждан, полагают депутаты. Этот законопроект уже внесли в Госдуму.

В Минсельхозе полагают, что ограничивать надбавки нужно только в исключительных случаях — например, когда цены растут на 10% и более в течение двух месяцев. Согласно закону о торговле, при такой динамике роста цены кабмин уже сейчас может устанавливать предельно допустимые цены на социально значимые продукты. Так, в конце 2020 года правительство фиксировало розничные цены для потребителей на сахар-песок и подсолнечное масло.

Против депутатской инициативы выступают Минпромторг, МЭР, Минфин. Министерствам придется снимать противоречие на дополнительном совещании в правительстве.