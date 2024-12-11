Минсельхоз поддержал ввод госрегулирования наценок на социально значимые товары

В Минсельхозе полагают, что ограничивать надбавки нужно только в исключительных случаях — например, когда цены растут на 10% и более в течение двух месяцев. Согласно закону о торговле, при такой динамике роста цены кабмин уже сейчас может устанавливать предельно допустимые цены на социально значимые продукты. Так, в конце 2020 года правительство фиксировало розничные цены для потребителей на сахар-песок и подсолнечное масло.