Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд

Bloomberg отмечает, что в последнее время улучшились показатели и других компаний Маска: акции производителя электромобилей Tesla выросли примерно на 65% по сравнению с показателями до выборов в США, а стоимость его стартапа в области искусственного интеллекта xAI — более чем в два раза с момента последнего сбора средств в мае, до $50 млрд.