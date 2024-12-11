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Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд

Предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $400 млрд, сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

По оценке агентства, его капитал составляет $439 млрд — резкий рост обеспечила внутренняя продажа акций его космической компании SpaceX, которая принесла $50 млрд. Стартап и его инвесторы согласились на выкуп 1,25 млрд акций у сотрудников компании.

В Bloomberg Billionaire Index на момент публикации материала отображалось состояние Маска в $384 млрд. Forbes оценивает его в $368 млрд.

Bloomberg отмечает, что в последнее время улучшились показатели и других компаний Маска: акции производителя электромобилей Tesla выросли примерно на 65% по сравнению с показателями до выборов в США, а стоимость его стартапа в области искусственного интеллекта xAI — более чем в два раза с момента последнего сбора средств в мае, до $50 млрд.

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