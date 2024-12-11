Долги других стран перед Россией впервые превысили 30 миллиардов долларов

Объем задолженности других государств перед Россией в прошлом году вырос на 1,3 миллиарда долларов и составил 30,1 миллиарда. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1999 году (32,8 миллиарда долларов).
Крупнейшим должником остается Белоруссия — ее задолженность составляет 7,75 миллиарда долларов, или четверть всех выданных Россией кредитов. На втором месте Бангладеш с 6,6 миллиарда долларов (22%), а замыкает тройку Индия с 4,1 миллиарда (14%). В топ-5 также входят Египет (3,3 миллиарда долларов, 11%) и Вьетнам (1,4 миллиарда долларов, 5%).
При этом больше всех в прошлом году занимал Египет — его обязательства подскочили сразу на 1,45 миллиарда долларов. Долг Бангладеш увеличился на 745 миллионов долларов, а Индии — на 363 миллиона. Задолженность Узбекистана выросла на 41,3 миллиона долларов, Афганистана — на 19,9 миллиона. Также увеличились обязательства Замбии, Йемена, Шри-Ланки, Эквадора, Судана и Молдавии — совокупно на 26,54 миллиона долларов.
Появился в прошлом году и новый должник — Никарагуа, который впервые с 2003 года взял у России заем на сумму 16,9 миллиона долларов.
В то же время обязательства ряда стран перед Россией снизились. Здесь в лидерах Сомали, которому Россия списала почти весь долг: если на конец 2022 года страна была должна 703 миллиона долларов, то на конец прошлого года — лишь 49 миллионов. Кроме того, задолженность Белоруссии снизилась на 487 миллионов, Сербии — на 117 миллионов, Армении — на 40 миллионов, Азербайджана — на 22 миллиона долларов. Еще 10 стран погасили обязательства перед Россией на 82 миллиона долларов.