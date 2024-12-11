Долги других стран перед Россией впервые превысили 30 миллиардов долларов

В то же время обязательства ряда стран перед Россией снизились. Здесь в лидерах Сомали, которому Россия списала почти весь долг: если на конец 2022 года страна была должна 703 миллиона долларов, то на конец прошлого года — лишь 49 миллионов. Кроме того, задолженность Белоруссии снизилась на 487 миллионов, Сербии — на 117 миллионов, Армении — на 40 миллионов, Азербайджана — на 22 миллиона долларов. Еще 10 стран погасили обязательства перед Россией на 82 миллиона долларов.