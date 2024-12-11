Доходный год: сколько Россия заработала на нефти и газе

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам января — ноября выросли на 25,7%, до 10,341 трлн рублей, сообщил Минфин. В 2025 году этот показатель должен будет составить 11 трлн рублей — около 27% от общего объема поступлений. Как заявили «Известиям» в министерстве, такая динамика свидетельствует об усилении долгосрочной устойчивости бюджета. Подробности — в материале «Известий».
Умеренный спад
Доля волатильных доходов федерального бюджета постепенно сокращается, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В 2013-м нефтегазовые поступления составляли около 50% бюджета, в 2023 году — порядка 30%, а в разрезе бюджетной системы РФ — примерно 15%. По итогам 2024 года поступления ожидаются на уровне 11,3 трлн рублей.
«Согласно закону о федеральном бюджете на 2025−2027 годы, в 2025-м нефтегазовые доходы запланированы в размере 11 трлн рублей — около 27% от общего объема доходов. Такая динамика свидетельствует об усилении долгосрочной устойчивости бюджета», — отметили в министерстве.
Из-за более высокого роста ВВП и инфляции ненефтегазовые доходы окажутся в текущем году выше плана почти на 0,5 трлн рублей, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
— При этом нефтегазовые доходы будут несколько ниже плана по итогам года, примерно на 0,2 трлн рублей в целом, бюджет за два года подстроился под новые реалии, — сообщил «Известиям» эксперт. — Возрастает доля нерентных налогов как за счет падения самой ренты, так и за счет роста нерентных доходов вследствие роста экономики и налоговой нагрузки на бизнес и население.
Постепенный рост номинальных зарплат, по его словам, приведет к увеличению доли работающих, которые будут платить подоходный налог на доходы 15% вместо текущих 13%. Бюджет всё больше опирается на внутренние ресурсы экономики, что делает вопрос роста ВВП более актуальным.
Отложенный эффект
Доходы (в отличие от расходов) в конце года несильно отличаются от данных за 11 месяцев, подчеркнул главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Скорее всего, новые санкции, объявленные в конце ноября, не очень повлияют на поступления средств от нефтянки, а эффект ослабления рубля проявится в полной мере уже в начале 2025-го.
— Поэтому мы ожидаем сопоставимого прироста доходов по обеим категориям, порядка 25−26%, — сказал «Известиям» эксперт. — При этом процесс уменьшения зависимости идет постепенно. Скорее всего, в ближайшие годы ненефтегазовые доходы будут расти быстрее нефтегазовых, конкретно в 2025-м из-за налоговой корректировки. А это, в свою очередь, снизит зависимость бюджета от нефтегазовой отрасли.
Рост доходов федерального бюджета в 2024 году оказался значительным и превысил по своим темпам другие макроэкономические показатели, сказал «Известиям» директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Связано это, в том числе, с продолжающимся воздействием бюджетного импульса в отраслях недобывающего сектора экономики.
— При этом цены на энергоносители остаются весьма высокими, и даже при снижении общих объемов экспорта нефти и газа нефтегазовые доходы растут. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов пока остается примерно таким же, как это было и в 2023 году, то есть около трети доходов федерального бюджета формируется в нефтегазовом секторе. Но это значительно ниже, например, чем было в 2022 году или в середине 2010-х, когда эта доля превышала 40% и даже доходила почти до половины, — подчеркнул он.
В среднесрочной перспективе, по его мнению, значимость нефтегазовых доходов продолжит снижаться. В законе о федеральном бюджете на 2025 год их объем заложен как 27% от общих доходов.
Замена источников
В следующем году снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете России является реальной перспективой благодаря целенаправленным действиям правительства, считает кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артем Савостицкий.
— Реализация налоговых реформ, таких как повышение ставок налога на прибыль, введение прогрессивного налогообложения и увеличение акцизов на табачную, алкогольную продукцию и топливо, создают условия для роста ненефтегазовых поступлений. Дополнительно поддержка обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса, а также инвестиции в инфраструктуру и инновации способствуют развитию секторов, способных компенсировать снижение нефтегазовых доходов, — пояснил «Известиям» эксперт.
Снижение зависимости от экспорта нефти и газа, по его словам, становится приоритетом, особенно в условиях санкционного давления и колебаний мировых цен. Правительство активно стимулирует развитие внутреннего производства и укрепляет альтернативные источники дохода. Прогнозируемое увеличение доли ненефтегазовых доходов до 73% в бюджете 2025 года является ключевым шагом в этой стратегии.
— Это достигается за счет улучшения налогового администрирования, борьбы с теневой экономикой и расширения базы налогообложения. Цифровизация налоговой системы и меры по повышению собираемости налогов также играют важную роль в создании прозрачной и устойчивой финансовой системы, — говорит Савостицкий.
Стратегия на долгосрочную устойчивость экономики, заложенная в государственной политике, направлена на минимизацию зависимости от сырьевых рынков. Это подтверждается как текущими мерами, так и прогнозами, заложенными в бюджет.
Общий объем доходов бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 40,3 трлн рублей, из которых 73% составят ненефтегазовые поступления, подчеркнул собеседник.
При этом новый бюджетный план реально отражает стремление правительства к достижению финансовой устойчивости и социальной справедливости на основе процесса снижения зависимости от нефтегазовых доходов, заметил эксперт.
— Таким образом, снижение доли нефтегазовых доходов — не только амбициозная цель, но и реальный результат последовательных и продуманных действий, уже осуществляемых правительством. Несмотря на текущий рост нефтегазовых доходов, уверен, что шаги для уменьшения зависимости бюджета от этого сектора при снижении цен на нефть в 2025 году приведут к повышению устойчивости экономики к колебаниям на сырьевых рынках, — заключил Артем Савостицкий.
Рост ненефтегазовых доходов объясняется тем, что на минеральные ресурсы, так же, как и на другие категории экспорта, растут цены, заявил «Известиям» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
— Россия в этом смысле жестко ограничена санкциями. Так, сократился экспорт алмазов. Снизился экспорт леса. Однако произошла переориентация. Увеличиваются поставки по категориям, которые не попали под ограничения, и цены на них растут. Например, минеральные удобрения, по объему экспорта которых Россия вышла на уровень 2021 года, заняв долю мирового рынка в 18%, — пояснил эксперт.
Одна из важнейших и развивающихся категорий экспорта — пищевая продукция АПК, сказал «Известиям» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Есть небезосновательный прогноз, по которому к 2030 году объем вывозимого за рубеж продовольствия увеличится в 1,5 раза.
— В первую очередь, это зерновые и рыба. Котировки по зерновым очень чувствительно реагируют на новости о климатических изменениях, которые повлекли за собой низкие урожаи в Северном и Южном полушариях. В этом смысле Россия смотрится наиболее выигрышно, так как это одна из немногих стран фактически, которая в состоянии прокормить себя полностью, а излишков хватает для стабильных поставок. Наш прогноз: доля ненефтегазовых доходов будет расти, в особенности от сегмента неподсанкционных товаров. Острой остается проблема организации расчетов, — заключил Олег Калманович.
В норме ненефтегазовый дефицит консолидированного бюджета составляет 5−8% ВВП в зависимости от конъюнктуры, заявил «Известиям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
— Сейчас, в 2024 году, он приближается к цифре 7% ВВП, и, вероятно, будет ближе к 6% ВВП в 2025 году. В этом смысле какой-то ярко выраженной динамики снижения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов нет, тем не менее направленность произошедшей налоговой реформы действительно, скорее, ненефтегазовая, — добавил он.