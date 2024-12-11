Доходный год: сколько Россия заработала на нефти и газе

— При этом цены на энергоносители остаются весьма высокими, и даже при снижении общих объемов экспорта нефти и газа нефтегазовые доходы растут. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов пока остается примерно таким же, как это было и в 2023 году, то есть около трети доходов федерального бюджета формируется в нефтегазовом секторе. Но это значительно ниже, например, чем было в 2022 году или в середине 2010-х, когда эта доля превышала 40% и даже доходила почти до половины, — подчеркнул он.