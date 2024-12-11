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Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии

БАРНАУЛ, 11 дек — РИА Новости. Алтайское предприятие «Вега-инжиниринг», гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет все обстоятельства этого запрета, сообщили РИА Новости в управлении по пищевой промышленности края.

Источник: © РИА Новости

«Предприятие-производитель ведёт работу со своими торговыми партнёрами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на реестр «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщалось, что Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» в магазинах Белоруссии. В заявлении указывалось, что информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам — на испытаниях гречка от «Вега-инжиниринг» разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.