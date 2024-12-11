Алтайская компания выясняет обстоятельства запрета ее гречки в Белоруссии

Ранее со ссылкой на реестр «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщалось, что Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» в магазинах Белоруссии. В заявлении указывалось, что информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам — на испытаниях гречка от «Вега-инжиниринг» разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.