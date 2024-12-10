Власти предложили перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД

Минфин разработал поправки в Бюджетный кодекс, перераспределяющие в пользу федерального бюджета доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Проект поправок есть у РБК. Он был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 декабря, подтвердил источник в кабмине.
Данные поправки подготовлены ко второму чтению правительственного законопроекта, вносящего изменения в Бюджетный кодекс. Изначально этот законопроект касался только вопроса о распространении на субсидии госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям общих требований к порядку предоставления субсидий.
Сейчас, согласно ст. 46 Бюджетного кодекса, суммы административных штрафов за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортного средства подлежат зачислению в бюджет региона, в котором было вынесено решение о штрафе, по нормативу 100%.
Минфин предлагает установить распределение в такой пропорции: 75% зачислять в региональный бюджет, а 25% — в федеральный.
РБК направил запросы пресс-службам правительства России и Минфина.
В 2023 году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 млрд руб., следует из данных Казначейства. Больше всего доходы от штрафов составили в Москве (22,7 млрд), Московской области (14,5 млрд) и Санкт-Петербурге (6,5 млрд).
Ранее стало известно о планах правительства увеличить штрафы для автомобилистов за нарушение ПДД (в среднем в полтора раза). По оценке «Коммерсанта», самым чувствительным для водительского сообщества станет повышение санкций за превышение скорости на 20−40 км/ч с 500 до 750 ₽, поскольку это наиболее распространенное нарушение ПДД. Также подготовленные поправки предполагают пересмотр скидки при оперативной оплате штрафа. Если сегодня водитель вправе в течение 20 дней после получения постановления оплатить 50% штрафной суммы, то по новым правилам скидка должна будет составлять лишь 25%.
«Ведомости», в свою очередь, сообщали, что также планируется поднять штрафы за нарушение правил применения ремней безопасности — с 1000 до 1500 ₽ — и за управление в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление автомобилем без подтверждающих документов — с 30 тыс. до 45 тыс. руб.
По данным «Коммерсанта», повышение штрафов оформят в виде поправок ко второму чтению законопроекта, повышающего штраф за отсутствие ОСАГО. Он был принят в первом чтении 26 ноября, поправки ко второму чтению должны быть представлены в Госдуму до 10 декабря.