Власти предложили перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД

Ранее стало известно о планах правительства увеличить штрафы для автомобилистов за нарушение ПДД (в среднем в полтора раза). По оценке «Коммерсанта», самым чувствительным для водительского сообщества станет повышение санкций за превышение скорости на 20−40 км/ч с 500 до 750 ₽, поскольку это наиболее распространенное нарушение ПДД. Также подготовленные поправки предполагают пересмотр скидки при оперативной оплате штрафа. Если сегодня водитель вправе в течение 20 дней после получения постановления оплатить 50% штрафной суммы, то по новым правилам скидка должна будет составлять лишь 25%.