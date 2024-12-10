Суд взыскал с Euroclear Bank 6,4 миллиона долларов в пользу Сбербанка

Как пояснил представитель истца в том деле, денежные средства, в том числе в фунтах стерлингов, гонконгском и канадском долларах, швейцарских франках, иенах и норвежских кронах, находились на трех открытых истцом в бельгийском банке счетах. С мая 2022 года российский банк направил несколько распоряжений о переводе денег в другие банки. Ответчик их не исполнил, хотя европейские санкции против Сбербанка на тот момент еще не были введены.