Путин утвердил перечень поручений по борьбе с манипулированием рынком

Тогда же в ЦБ рассказали, что мошенники стали чаще пытаться обмануть россиян, размещая объявления о привлекательных вакансиях или стажировках в государственных организациях, крупных компаниях или Центробанке. Откликнувшимся соискателям предлагается заполнить анкету, из которой преступники получают персональную и банковскую информацию жертв, а после дистанционного «собеседования» просят перечислить деньги якобы для подписания трудового договора или установить поддельное приложение с вирусом.