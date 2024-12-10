Путин утвердил перечень поручений по борьбе с манипулированием рынком

В перечне отмечается, что изменения, адресованные правительству РФ, подготовлены совместно с Банком России и Верховным судом.
Планируется увеличить до 100 млн рублей минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за преступления в области манипулирования рынком и неправомерным пользованием инсайдерской информацией. Помимо этого, срок давности привлечения к административной ответственности за такие преступления повысится.
Более того, административный штраф за подобные нарушения будет кратен сумме незаконно полученного дохода. Также увеличится минимальный размер штрафа.
При привлечении к уголовной ответственности за манипулирование рынком планируется осуществлять конфискацию имущества. При этом будут введены дополнительные механизмы освобождения от уголовной ответственности для тех, кто совершил такое преступление в первый раз, но при условии возмещения ущерба.
Соответствующие изменения предлагается внести в законодательство РФ. Срок исполнения поручения — 1 апреля 2025 года.
Путин отдельно поручил российскому правительству контролировать соблюдение компаниями с государственным участием требований законодательства РФ при работе с инсайдерской информацией.
Ранее в этот день соообщалось, что банки в III квартале 2024 года защитили клиентов от 16,1 млн атак сетевых мошенников, не дав им украсть 4,9 трлн рублей. Об этом сообщили в Центробанке России.
Тогда же в ЦБ рассказали, что мошенники стали чаще пытаться обмануть россиян, размещая объявления о привлекательных вакансиях или стажировках в государственных организациях, крупных компаниях или Центробанке. Откликнувшимся соискателям предлагается заполнить анкету, из которой преступники получают персональную и банковскую информацию жертв, а после дистанционного «собеседования» просят перечислить деньги якобы для подписания трудового договора или установить поддельное приложение с вирусом.