Обходной канал: банки нашли способ выдавать деньги закредитованным клиентам

Банки в нынешнем году резко — по меньшей мере в пять раз — нарастили выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля. Эту своего рода уловку они используют, чтобы обходить лимиты Центробанка на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом говорится в материалах ЦБ, информацию «Известиям» подтвердила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, такая практика чревата рисками и для самих организаций, и для заемщиков. Поэтому с середины следующего года регулятор планирует вводить количественные ограничения на выдачу таких кредитов.
Почему ЦБ обеспокоен увеличением кредитования под залог авто
Банки активизировались в предложении нецелевых кредитов под залог автомобиля. Потребители не только постоянно сталкиваются с рекламными предложениями о таком виде заимствования. Такой выход предлагают специалисты кредитных организаций заемщикам, которым вынужденно отказывают из-за высокой долговой нагрузки. Эта практика вызывает беспокойство регулятора.
— Мы видим, что выдача нецелевых кредитов под залог автомобиля очень сильно увеличилась, — рассказала «Известиям» Елизавета Данилова. — Если до 2023 года на их долю приходился всего 1% выдаваемых кредитов, то сейчас эта доля увеличилась — в октябре в пять раз.
У отдельных банков доля таких заимствований в этом году и вовсе выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов, отмечается в материалах ЦБ.
Как пояснила директор департамента финансовой стабильности Центробанка, это может быть связано с тем, что с 2023 года регулятор установил макропруденциальные лимиты (МПЛ, количественные ограничения на долю выдач заемщикам с высокой долговой нагрузкой), но на залоговое кредитование, в том числе когда в виде обеспечения выступает автомобиль, эта мера не распространяется.
Таким образом, оформление залога в виде транспортного средства позволяет отдельным банкам снижать регулятивную нагрузку, так как такие кредиты не включаются в расчет МПЛ, сделал вывод ЦБ.
— Мы видим, что в этом сегменте достаточно много закредитованных заемщиков, то есть граждан с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН — показатель долговой нагрузки, считается как соотношение суммы платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика, ПДН 50+ означает, что он тратит на обслуживание кредита более половины заработка. — Ред.), которые тратят больше половины дохода на погашение обязательств, — сказала Елизавета Данилова.
Например, во II квартале 2024 года 79% нецелевых кредитов под залог авто выдавалось людям с ПДН 50+, из них 43% — заемщикам с ПДН 80+. В III квартале после введения ЦБ дополнительных надбавок на этот вид кредитования произошло некоторое снижение. Однако и в это время около 30% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с показателем ПДН более 80%. Это значительно превышает аналогичный показатель для необеспеченных ссуд, составляющий 13%.
Казалось бы, залог должен снизить риски, но не в случае нецелевых кредитов с обеспечением в виде автомобиля. Так, по ним доля с просрочкой платежей свыше 30 дней на третий месяц жизни кредита составляет 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам).
— Банки недооценивают собственные риски и закредитовывают граждан, поскольку из-за отсутствия макропруденциальных лимитов активно кредитуют граждан именно с высокой долговой нагрузкой, используя возможность залога, — подчеркнула Елизавета Данилова.
Риски кредитования под залог машины для заемщиков
Клиенты с ПДН выше 50%, а тем более 80%, увеличивают свою кредитную нагрузку еще сильнее, согласна руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Соответственно, растет и риск просрочки.
— Залог автомобиля — гарантия возврата кредитных средств. Если деньги не возвращаются, кредитор изымает автомобиль, а потом продает через партнерские автосалоны. При этом заемщик должен вернуть тело долга, проценты за пользование кредитом и штрафные неустойки, — объяснила эксперт.
Есть еще множество подводных камней, о которых многие люди могут даже не догадываться, уточнила Евгения Лазарева. А банки до последнего не расскажут даже обо всех важнейших условиях таких кредитов. В этом убедилась обозреватель «Известий», обзвонив несколько организаций, которые наиболее активны в продвижении потребкредитов под залог авто.
Обычные сотрудники call-центров вообще не смогли дать дополнительную информацию к той, что опубликована на сайтах и в рекламных объявлениях. После чего следовали многочисленные переключения на профильных «специалистов». В одном из банков таких было четыре, а общее время звонка составило почти 42 минуты. Однако и это время оказалось бесполезно потраченным, поскольку «специалисты» не смогли ответить на самые насущные вопросы: нужен ли дополнительный договор (соглашение) на то, чтобы продолжать использовать залоговый автомобиль, что будет, если машина сломается или попадет в аварию без возможности восстановления, и прочее. Затруднились рассказать даже, как происходит оценка автомобиля. В одной из организаций заявили, что это делают сотрудники, которые выдают кредит.
— По результатам оценки за автомобиль, поскольку он неновый, выдают 70−50% и ниже рыночной стоимости в зависимости от состояния. Но поскольку это кредит и предусмотрены проценты в годовых за 3−5 лет, а цена с каждым годом эксплуатации авто становится ниже из-за амортизации, вернуть придется больше стоимости автомобиля, — рассказала Евгения Лазарева.
Вообще, такой вид заимствований обходится дороже на 5−6%, чем классические автокредиты.
— Более того, если заемщик сталкивается с трудностями в обслуживании долга, это может повлечь за собой пересмотр процентной ставки или реализацию залога, что существенно ухудшает его финансовое положение, — отметил судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.
Он также обратил внимание, что многие банки выставляют требование об оформлении не только стандартных договоров страхования жизни и здоровья, но и дорогостоящего каско. Иначе поднимают ставку еще больше. Также в одном из банков «Известиям» сообщили, что увеличат ставку на 10% в случае, если машина попадет в любое ДТП.
— А в случае серьезного повреждения или полной утраты автомобиля в результате ДТП ситуация для заемщика становится критической. Если машина не подлежит восстановлению, а страховое возмещение (при наличии страховки) не покрывает остаток задолженности, он обязан продолжать выплаты по кредиту, уже не имея предмета залога. При этом банк вправе потребовать полного досрочного погашения кредита или предоставления иного обеспечения, — предупредил Александр Терентьев.
Из-за чего можно потерять машину, когда берешь под нее потребкредит
И самое важное — некоторые банки стали предлагать при оформлении кредитов под залог авто подписать еще два договора — договор купли-продажи и лизинга, сообщила Евгения Лазарева. То есть заемщик продает машину банку и у него же берет ее в лизинг, в чем эксперты усматривают серьезные риски.
Особую опасность представляет схема возвратного лизинга, которая фактически не регулируется законодательством и может привести к полной потере автомобиля даже при незначительной просрочке платежей, подтвердил Александр Терентьев. При этом заемщик остается должным по кредиту, несмотря на изъятие предмета залога, добавил он.
— Кредиторы при заключении сделок возвратного лизинга могут включать в договоры условия, ограничивающие территорию нахождения автомобиля границами региона или населенного пункта. В таких договорах могут быть прописаны любые штрафные санкции, вплоть до изъятия машины. При этом случается, что автомобиль эвакуируют без предупреждения заемщика и не возвращают личные вещи, находящиеся в нем, — указала Евгения Лазарева.
ЦБ уже сейчас пытается корректировать сомнительную практику банков. Так, в июле этого года регулятор установил, а с 1 ноября повысил надбавки к коэффициентам рисков по нецелевым кредитам под залог автомобиля. А с середины следующего года он планирует устанавливать количественные ограничения по этому виду кредитования, сообщила Елизавета Данилова. Уже внесены изменения в законодательство, предоставляющие Центробанку такое право, напомнила она.