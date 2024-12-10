Обходной канал: банки нашли способ выдавать деньги закредитованным клиентам

Обычные сотрудники call-центров вообще не смогли дать дополнительную информацию к той, что опубликована на сайтах и в рекламных объявлениях. После чего следовали многочисленные переключения на профильных «специалистов». В одном из банков таких было четыре, а общее время звонка составило почти 42 минуты. Однако и это время оказалось бесполезно потраченным, поскольку «специалисты» не смогли ответить на самые насущные вопросы: нужен ли дополнительный договор (соглашение) на то, чтобы продолжать использовать залоговый автомобиль, что будет, если машина сломается или попадет в аварию без возможности восстановления, и прочее. Затруднились рассказать даже, как происходит оценка автомобиля. В одной из организаций заявили, что это делают сотрудники, которые выдают кредит.