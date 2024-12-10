Мосбиржа запланировала запуск фьючерсов на кофе и апельсиновый сок

В компании «Май» (входит в число крупнейших российских производителей чая и кофе, помимо известных чайных марок, на рынке ритейла представлена брендами кофе Coffesso и Face to Face) рассказали «РБК Инвестициям», что поддерживают инициативу Мосбиржи по запуску фьючерсов на кофе. «И хотя наша компания никогда не занималась спекуляциями на рынке, мы учитываем нынешнюю высокую волатильность и, безусловно, используем и будем использовать такой инструмент, как фьючерсные контракты. Так что на данном этапе мы с интересом присмотримся к запуску фьючерсов на Мосбирже и не исключаем для себя их использование на этой площадке в будущем», — отметил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Май» Николай Маркин.