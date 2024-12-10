Мосбиржа запланировала запуск фьючерсов на кофе и апельсиновый сок

Московская биржа в первом-втором квартале 2025 года планирует запуск торгов расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. Инструменты станут продолжением линейки срочных контрактов на товары, из которых одним из последних был запущен фьючерс на какао — он вызвал большой интерес у инвесторов.
«В первом-втором квартале 2025 года планируем запустить торги новыми товарными фьючерсами — кофе и апельсиновый сок. Базовыми активами расчетных фьючерсов станут цены на эти товары на зарубежных рынках», — сообщила Патрикеева.
По ее словам, размеры контрактов сейчас обсуждаются, но базово площадка предлагает сделать их доступными для широкого круга участников торгов. «Мы нацелены на создание контрактов до ₽10 тыс., так как средний чек наших клиентов снижается. Наша задача — сделать инструменты хеджирования доступными для снижения рисков клиентов», — подчеркнула Патрикеева.
«Параметры контрактов, в том числе валюта котировки и количество сроков в обращении будут определены ближе к запуску фьючерсов. Мы будем обсуждать с участниками и клиентами, какой дизайн контрактов будет для них наиболее привлекательным», — добавила топ-менеджер.
По ее словам, расширение списка товарных фьючерсов станет логичным шагом после успешного запуска фьючерса на какао. «В этом году, реагируя на растущий интерес участников к товарным деривативам, мы запустили фьючерс на какао. Всего за два месяца он продемонстрировал феноменальные результаты для нового контракта: более 6 тыс. клиентов торговали им, а общий оборот составил уже почти ₽6 млрд»— привела показатели Патрикеева.
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дате экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например, это могут быть индексы или сырьевые товары. В таком случае на счет инвестора зачисляется или, наоборот, списывается разница между покупкой и продажей контракта.
Фьючерсы на кофе торгуются на нескольких биржах. Основная площадка, на которой проходят торги кофе, — Intercontinental Exchange (ICE). Фьючерсы на кофе сорта арабика на этой площадке в 2024 году подорожали примерно на 70%. В конце ноября котировки взлетели до самого высокого уровня с 1977 года из-за опасений проблем с поставками. Контракты на кофе робуста подорожали более чем на 80% с начала года.
Всего кофе выращивают около 40 стран. Больше всего в мире производится кофе сорта арабика — на него приходится около 70% мирового производства. Бразилия производит почти половину мирового объема арабики. Более дешевый сорт робуста обычно используется для приготовления растворимого кофе. Крупнейший производитель этого сорта — Вьетнам, где сосредоточено около 40% производства зерен робусты.
На бирже ICE также торгуются фьючерсы на замороженный концентрат апельсинового сока. С начала года они подорожали примерно на 60%. Бразилия — крупнейший в мире экспортер апельсинового сока (около 70% мирового объема экспорта этого напитка). Засуха и болезни апельсиновых деревьев сократили объемы производства сока в стране, что способствовало росту цен. Кроме того, глобальный дефицит апельсинов усугубился из-за снижения производства во Флориде — крупнейшем в США штате по выпуску этой продукции. В США производители апельсинового сока уже более десяти лет борются с болезнью позеленения цитрусовых, что приводит к сокращению поставок.
Мнение участников рынка о фьючерсах на кофе и апельсиновый сок
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что фьючерcы на кофе и апельсиновый сок могут использоваться российским инвесторами в большей степени для спекулятивного заработка, но и не исключают появления интереса к ним со временем у крупных трейдеров и институциональных инвесторов. Более того, один из производителей кофе подтвердил «РБК Инвестициям», что уже использует фьючерсы и изучит контракт на кофе, как только он запустится на Мосбирже.
«Данные инструменты будут востребованы у спекулятивных инвесторов, которые хотят использовать высокую волатильность цен данных товаров на мировых рынках. Так, например, спекулянты-физические лица в России уже активно торгуют фьючерсами на американский газ», — говорит главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев.
Евгений Аврахов, генеральный директор ИФК «Опцион», компании, которая специализируется на торговле деривативами, также считает, что для инвестиций это не совсем подходящий продукт. «Хеджеров (покупателей фьючерсов в целях защиты от рисков — РБК) в наших условиях тоже тяжело представить: производителей какао, кофе, апельсинов у нас, мягко говоря, в силу природных особенностей не очень много. Если только предприятия пищевой промышленности, которые занимаются производством соков, шоколада, кофе могут хеджировать свои риски повышения закупочных цен», — говорит Аврахов.
В компании «Май» (входит в число крупнейших российских производителей чая и кофе, помимо известных чайных марок, на рынке ритейла представлена брендами кофе Coffesso и Face to Face) рассказали «РБК Инвестициям», что поддерживают инициативу Мосбиржи по запуску фьючерсов на кофе. «И хотя наша компания никогда не занималась спекуляциями на рынке, мы учитываем нынешнюю высокую волатильность и, безусловно, используем и будем использовать такой инструмент, как фьючерсные контракты. Так что на данном этапе мы с интересом присмотримся к запуску фьючерсов на Мосбирже и не исключаем для себя их использование на этой площадке в будущем», — отметил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Май» Николай Маркин.
Преподаватель учебного центра «Финам» Максим Тарвердиев допускает, что новые расчетные фьючерсы будут интересны как розничным спекулянтам, так и крупным трейдерам. «Волатильность фьючерсов на кофе и апельсиновый сок привлекает игроков со всего мира. Достаточно вспомнить, какой ажиотаж возникает в Telegram-каналах, когда цены на эти товары резко меняются», — говорит Тарвердиев.
По его словам, отдельный плюс для российских инвесторов в торговле фьючерсами на Московской бирже — это, прежде всего, безопасность размещения капитала для россиян. «Угроза санкций остается актуальной. Возможно, институциональные инвесторы не сразу заинтересуются новым инструментом, но время покажет», — допускает Тарвердиев.
Аврахов предупреждает, что эти инструменты крайне волатильны, «планки» (ситуация, когда в биржевом стакане наблюдается полное отсутствие продавцов или покупателей. — «РБК Инвестиции») в них не редки, после чего происходит повышение гарантийного обеспечения (ГО). «Допустим, если фьючерс будет падать, то инвестор может попасть в двойные ножницы — мало того, что ГО повышают и инвестор вынужден закрывать убыточные позиции, чтобы выполнить требования биржи по ГО, так еще если ликвидность хромает, то он вынужден это делать по совсем не выгодным ценам», — описывает эксперт возможные риски при торговле фьючерсами на кофе и апельсиновый сок.
Торговля товарными фьючерсами — это одно из самых рискованных занятий на бирже, но в то же время может быть очень доходным при определенном везении, подчеркивает Аврахов. В доказательство он приводит фьючерс на какао, который вырос за последний месяц с 700 до 997 пунктов, то есть примерно на 40%, а в качестве обратного примера — падение фьючерса на кофе на 62% с августа по декабрь 2022 года, с 250 до 155 пунктов.
«Товарные фьючерсы могут как стремительно расти вверх, так и камнем падать вниз. Поэтому для инвесторов, вероятно, это не совсем подходящий продукт. Кроме того, если рынки акций все-таки имеют тенденцию к росту в долгосрочной перспективе, то в товарах все иначе — чаще они колеблются с большой амплитудой в боковике», — предупреждает Аврахов.
Также эксперт обращает внимание на особенности бизнеса в сельском хозяйстве, из-за которых долгосрочного роста на продукцию растениеводства, как правило, не наблюдается: интенсивные методы ведения хозяйства, генетические модификации, селекция в сторону более устойчивых к засухе и другим неблагоприятным погодным условиям сортов растений.
Заработать можно на любом инструменте, если есть необходимые знания и опыт, в торговле фьючерсами стоит обратить особое внимание на ликвидность, подчеркивает Тарвердиев из «Финама». «Если ликвидность этих фьючерсов будет низкой, то риск потери средств будет выше, чем потенциальная прибыль. Поэтому при запуске нового инструмента важно сначала оценить его потенциал для торговли» — рекомендует эксперт.
Сергеев из «Велес Капитала» обращает внимание, что для удобства участников торгов было бы предпочтительно установить цену контракта в той же валюте, что и на мировых рынках (как фьючерс на нефть, например). Аналогичного мнения придерживается и Тарвердиев: «Считаю, что стоит сохранить валюту базового актива, потому что тогда инвесторам будет легче понять ценообразование и при необходимости создавать арбитражные стратегии».
В сентябре торговая площадка начала торги фьючерсом на какао в рублях с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае 2025 года. Базовым активом стала стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цен на какао с доставкой из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США. В ноябре дневной оборот по этому инструменту установил рекорд — ₽400 млн за день.
В 2024 году количество инструментов на срочном рынке Мосбиржи превысило 240 единиц. Инвесторам доступно свыше 90 опционов на акции, валюты, золото, индекс Мосбиржи, а также более 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, процентные ставки, нефть, газ и другие товары.