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Канада ответит, если Трамп введет пошлины на канадские товары

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Канада ответит, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары, заявил канадский премьер Джастин Трюдо. Его слова приводит агентство Блумберг.

Источник: © РИА Новости

Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США.

«(Канада) ответит на несправедливые тарифы несколькими способами, и мы все еще ищем правильные способы реагирования», — заявил Трюдо, выступая на мероприятии в торговой палате города Галифакс.

Премьер Канады подчеркнул, что ответная реакция на решение ввести тарифы на канадскую сталь и алюминий в итоге привела к их отмене.

Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.