Экономисты ЦМАКП назвали «очаг» инфляции

Рост цен в ноябре был максимально сконцентрирован в продовольственном секторе, сильнее всего за последний месяц подорожали огурцы и помидоры. Такие выводы содержатся в свежем обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «О динамике инфляции с 12 ноября по 2 декабря», который изучил РБК. Автор обзора — руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Дмитрий Белоусов.
По другим категориям продуктовых товаров ситуация мягче, но рост цен все равно интенсивный, отмечается в обзоре. В ЦМАКП считают, что очаг ускоренного роста — индустриализованные секторы сельского хозяйства и рыболовства, сильно зависящие от кредита, с доминированием крупных компаний, имеющих возможность «перекладывать» рост ставок по кооперационной цепочке вплоть до прилавка. Другие эксперты не согласны с этим выводом: по их мнению, на удорожание продуктов влияет совокупность факторов вплоть до тарифов на электроэнергию, цен на бензин, неблагоприятных для урожая погодных условий и сокращения вылова лосося.
Годовая инфляция в ноябре может составить 8,97%, а в декабре достичь 10% в годовом выражении, если сохранится текущая тенденция, прогнозирует Белоусов. Он указывает, что за последние три недели индекс потребительских цен составил 1,2%, что более чем в полтора раза выше прошлых трех недель (0,76%), в том числе за неделю с 26 ноября по 2 декабря цены выросли на 0,50%. «Такая ситуация повышает оценку инфляции в ноябре с 1,4 до 1,51%», — отмечается в обзоре.
Росстат должен дать оценку по инфляции за ноябрь 11 декабря. По данным ведомства, недельная инфляция с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% неделей ранее (с 19 по 25 ноября). С начала года, по оценке Росстата, потребительские цены выросли на 8,34%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 2 декабря на уровне 9,07%.
В ЦМАКП полагают, что рост цен очень сильно концентрирован, поэтому говорить о высокой инфляции как общесистемном процессе достаточно сложно. «По сути, рост сконцентрирован в сегменте продаж продуктов питания и, в наибольшей степени, плодоовощной продукции, дорожающей выше сезонной нормы», — говорится в обзоре.
Очаги повышенного роста цен
По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% после роста на 3,8% неделей ранее, при этом огурцы стали дороже на 9,5%, помидоры — на 6,7%, капуста — на 2,5%, лук — на 2%, картофель — на 1,4%, яблоки — на 1,3%. Ощутимо за последнюю неделю ноября выросли цены на яйца (1,3%), сливочное масло (1,2%), мясо кур и подсолнечное масло (1,1%), сыры (0,9%), рыбу мороженую и творог (0,8%), молоко (0,7%), сметану (0,6%), муку пшеничную и пшено (0,5%).
По подсчетам ЦМАКП, при ожидаемой, исходя из сложившихся трендов, инфляции 1,51% в ноябре (и ожидаемых 2,24% в декабре) прирост цен на плодоовощную продукцию в ноябре оценивается в 17,7%, а на продовольствие, без учета плодоовощной продукции, — 1,64%.
В частности, рекорд ставит продукция крупных, в том числе тепличных, хозяйств, обращает внимание автор. Так, за последние три недели подорожали:
- огурцы — на 35%;
- помидоры — на 20%;
- капуста — на 11%.
В остальных группах товаров, по оценкам ЦМАКП, ситуация мягче. Так, цены на лук за последние три недели выросли на 9,9%, на картофель — на 8,1%, на свеклу — на 4,1%. Интенсивно растут цены на молочную продукцию: на сливочное масло за три недели они возросли на 3,7%, на сыры — на 2,9%, на сметану — на 2,6%, на молоко пастеризованное — на 2,4%, на молоко стерилизованное и на творог — на 2,3%. На куриные яйца, по данным ЦМАКП, за три недели цены выросли на 3,9%, на подсолнечное масло — на 3%, на рыбу мороженую — на 2,7%.
«В итоге отметим, что очаг ускоренного роста — наиболее “индустриализованные” секторы сельского хозяйства и рыболовства, сильно зависящие от кредита, с доминированием крупных, имеющих возможность “перекладывать” рост ставок производств — тепличное хозяйство, птицеводство, производство молочной продукции, рыболовство», — говорится в материале ЦМАКП.
Влияние олигополии на продуктовые цены
В ЦМАКП считают, что разгону инфляции, вопреки жесткой денежно-кредитной политике Банка России, способствуют несколько факторов. Это в первую очередь ослабление рубля — как сезонное, за счет закупок «новогоднего» импорта и выездного туризма, так и обусловленное санкциями против Газпромбанка. Также среди проинфляционных факторов — повышение на фоне высокой ключевой ставки «некредитных» ставок (по аренде, лизингу) и ожидание дальнейшего повышения процентной ставки, которое подталкивает совершать покупки сейчас, не дожидаясь роста цен. Кроме того, в ЦМАКП считают, что на разгон инфляции влияет «олигополистический» характер ряда региональных рынков, который позволяет закредитованным компаниям соответствующих отраслей передавать повысившиеся ставки дальше по кооперационным цепочкам — вплоть до прилавка.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин не согласен с последним выводом. «Во-первых, достаточно низкий уровень конкуренции — это общая проблема российской экономики, и продовольственная сфера здесь далеко не среди худших секторов. И, как нам кажется, мало оснований надеяться, что в обозримой перспективе уровень конкуренции в российской экономике возрастет», — отмечает он. Во-вторых, по его мнению, в любых условиях возможность повышать цены всегда связана с устойчивостью потребительского спроса. Эластичность спроса по цене в сегменте продовольственных товаров ниже, чем в других сегментах, но все равно это свойство им присуще, поясняет эксперт. «И мы не видим, например, системного сдвига спроса в категории более дешевых товаров-заменителей», — добавляет он.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев соглашается, что кредитная нагрузка на рыбопромышленников действительно стремительно растет и уже по состоянию на август превысила 1 трлн руб. Но выводы ЦМАКП, по его мнению, лишь отчасти справедливы, потому что они не учитывают многоукладность рыбной отрасли. «Российские рыбаки добывают разные виды водных биоресурсов, и степень индустриализации может кардинально отличаться в зависимости от сектора рыбного рынка. Поверхностный анализ ЦМАКП не учитывает структуру российского вылова», — говорит Зверев. Так, по его словам, снижение объема предложения произошло в секторе лососевых, и вылов лососей в этом году в два раза ниже, чем в прошлом. При этом лососевый сектор — наименее индустриализированный. «Сравнение с индустриализированным сельским хозяйством абсолютно беспочвенно. Главная причина подорожания — снижение вылова, которое привело к уменьшению предложения и росту расходов на рабочую силу», — подчеркивает эксперт.
Эластичность спроса на рыбу анализ ЦМАКП тоже не учитывает. «В отличие от производителей, например, яиц лососевые предприятия не могут переложить на потребителя издержки, возросшие из-за увеличения затрат на обслуживание кредитов. Рыба — тот продукт, от которого россияне отказываются в первую очередь в случае повышения расходов. К росту цен на рыбу потребители очень чувствительны и реагирует снижением покупок», — подчеркивает он.
Ключевая причина наблюдаемой динамики цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям, говорит гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. «Важно понимать, что наблюдаемое повышение цен — результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания: по итогам 2023 года цена на масло выросла на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%. При этом себестоимость производства молочной продукции все еще растет быстрее цен реализации», — отмечает Белов. Масло, по его словам, производится большим количеством молокоперерабатывающих предприятий и часто входит в продуктовый портфель наряду с прочими категориями молочной продукции. «В отрасли работает несколько тысяч заводов, рынок остается низкоконсолидированным и высококонкурентным. Текущая ценовая динамика обусловлена абсолютно рыночными факторами», — рассуждает он.
Другие факторы удорожания продовольствия
По мнению Кузьмина, источником удорожания продуктов в ноябре могут служить ряд шоков со стороны предложения. «Это и рост цен на плодоовощную продукцию из-за неважных погодных условий и после рекордных урожаев нескольких предыдущих лет, и на ряд других категорий товаров на фоне тенденций на мировых и региональных продовольственных рынках», — отмечает эксперт. В целом повышенное инфляционное давление сопряжено с устойчивым ростом внутреннего спроса и по-прежнему является в значительной мере следствием существенного бюджетного стимула 2022−2024 годов, чей общий масштаб превышает 10% ВВП. «Его влияние на инфляцию оказалось более значительным, чем могло бы быть, ввиду снижения степени открытости экономики и ограниченностью импорта», — поясняет Кузьмин.
По словам исполнительного директора ассоциации Руспродсоюз Игоря Вострикова, причина роста цен на плодоовощную продукцию — опережающий рост спроса, за которым не успевает аграрное производство. «Усугубляется ситуация в растениеводстве дорогими кредитами и опережающим ростом материально-технических ресурсов для ведения полевых работ и расширения тепличного хозяйства», — поясняет он. Ключевая причина роста цен на сливочное масло — увеличение потребления на фоне недостаточности сырого молока в России и международный тренд на подорожание сливочного масла в мире, добавляет Востриков.
Как поясняет партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина, рост доходов населения повлек за собой повышенный спрос на масло, в то время как объемы производства молока в этом году не выросли пропорционально возросшему спросу. «Как следствие, на рынке переработки сформировался локальный дефицит молока, что повлекло рост цен как на само молоко, так и на сливочное масло», — говорит она.
Аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов среди причин роста цен на продукты питания помимо ослабления рубля к доллару и юаню называет «неугасающие» инфляционные ожидания населения (на уровне 13,4% по опросу, проводившемуся в первой половине ноября). Кроме того, есть и базовые экономические причины, самая явная из которых — превышение спроса над предложением, проявляющееся во многих показателях, добавляет Иванов. Среди этих показателей — растущие доходы населения, контрастирующие с исторически низкой безработицей и недостатком персонала на предприятиях.
По словам главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, фронтальный рост инфляции, по данным клиентов Т-банка, наблюдался в октябре, а в ноябре случился «отскок с высоких уровней» и ситуация стабилизировалась. На продовольственную инфляцию влияет совокупность факторов, уверена эксперт. «Это и ослабление рубля, которое скажется на настроениях и на склонности компаний повышать ценники, увидев риск высокого курса, даже если он уже отскочил», — отмечает Донец. Кроме того, свой вклад в рост цен вносят ожидания налоговых изменений с 2025 года (налог на прибыль увеличится с 20 до 25%) и пока еще емкий потребительский платежеспособный спрос, считает она.
Также для производителей тепличных овощей важны издержки на электроэнергию, а в июле наблюдалось повышение тарифов, что теперь может служить эхом для роста цен, не исключает аналитик. Вместе с тем растут цены на бензин, что тоже влияет на издержки сельхозпроизводителей. «Индекс цен производителей последовательно замедляется всю вторую половину года, ставка для сельхозпроизводителей в большой степени завязана на льготные программы и, можно сказать, живет своей жизнью. Поэтому речь идет о внешнем влиянии на рост цен на продукцию — цены на топливо, тарифы на электроэнергию, ослабление рубля и импортные издержки», — резюмирует Донец.
Можно говорить о снижении доли банковского кредита как инструмента развития сельхозпроизводителей в ряде отраслей, указывает Корягина. Например, в птицеводстве доля банковских кредитов среди всех видов привлеченных инвестиций стабильно снижалась с 28,6% в 2021-м до 21,6% в 2024 году, в свиноводстве — с 37,4 до 24,9%, в выращивании тепличных овощей — с 28,2 до 0%, говорит она.
Годовая инфляция в декабре, по ее оценке, чуть превысит 9%, но не дотянет до 10%, как прогнозируют аналитики ЦМАКП. Другие эксперты солидарны, что инфляция в декабре не достигнет 10%. По оценке Кузьмина, индекс будет на уровне около 9,5%, Иванов прогнозирует чуть выше 9,5% при условии продолжения последствий ноябрьского повышения курса доллара.