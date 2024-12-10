Экономисты ЦМАКП назвали «очаг» инфляции

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев соглашается, что кредитная нагрузка на рыбопромышленников действительно стремительно растет и уже по состоянию на август превысила 1 трлн руб. Но выводы ЦМАКП, по его мнению, лишь отчасти справедливы, потому что они не учитывают многоукладность рыбной отрасли. «Российские рыбаки добывают разные виды водных биоресурсов, и степень индустриализации может кардинально отличаться в зависимости от сектора рыбного рынка. Поверхностный анализ ЦМАКП не учитывает структуру российского вылова», — говорит Зверев. Так, по его словам, снижение объема предложения произошло в секторе лососевых, и вылов лососей в этом году в два раза ниже, чем в прошлом. При этом лососевый сектор — наименее индустриализированный. «Сравнение с индустриализированным сельским хозяйством абсолютно беспочвенно. Главная причина подорожания — снижение вылова, которое привело к уменьшению предложения и росту расходов на рабочую силу», — подчеркивает эксперт.