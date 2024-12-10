ЦБ с оговоркой поддержал право дознавателей на заморозку счетов без суда

Банк России поддерживает предложение МВД предоставить дознавателям право приостанавливать операции по счетам без суда на срок до десяти дней и получать сведения о них в целях борьбы с мошенниками, но с определенными оговорками. Об этом РБК заявили в ЦБ.
Так, право приостанавливать операции и получать сведения о них должны иметь не все дознаватели, а только дознаватели органов внутренних дел России, считает регулятор. Кроме того, необходимо определить перечень конкретных статей Уголовного кодекса России, расследование которых проводится в форме дознания сотрудниками МВД, добавили в организации.
«По таким статьям, как правило, возбуждаются уголовные дела о дистанционном хищении денег клиентов — с использованием персональных данных и реквизитов электронных средств платежа. Кроме того, именно в таких случаях требуется максимально оперативно приостанавливать операции по счетам и, соответственно, получить доступ к банковской тайне», — пояснили в ЦБ.
Для следователей доступ к банковской тайне уже предусмотрен — ч. 2 и ч. 4 ст. 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности», заключили в Банке России.
За проект в том виде, что он представлен сейчас, выступили Минфин, Минюст, Минцифры, Генпрокуратура, Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба судебных приставов, ФСБ, а также Росфинмониторинг.