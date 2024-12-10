ЦБ с оговоркой поддержал право дознавателей на заморозку счетов без суда

Так, право приостанавливать операции и получать сведения о них должны иметь не все дознаватели, а только дознаватели органов внутренних дел России, считает регулятор. Кроме того, необходимо определить перечень конкретных статей Уголовного кодекса России, расследование которых проводится в форме дознания сотрудниками МВД, добавили в организации.