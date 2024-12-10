Бензин подешевел: почему открытие экспорта не вызвало скачок цен в опте

Ждать корректировки розницы от снижения оптовых цен не стоит, считает Дьяченко. «Розница у нас живет своей жизнью и двигается вслед за инфляцией. Причем на нее большее влияние оказывает именно промышленная инфляция, так как постоянные расходы формируются при производстве, транспортировке и реализации топлива», — отмечает он. К примеру, напомнил эксперт, в декабре повысились тарифы на железнодорожные и трубопроводные поставки. Помимо этого, растут банковские расходы. Вместе с тем, независимая розница продолжает испытывать сложности с рентабельностью, для решения которых текущего снижения в опте недостаточно, полагает Дьяченко. «Розничная маржа до снижения составляла 3,5% по бензинам и 5−6% по дизельному топливу. Но только для компенсации банковских процентов и НДС в цену необходимо включить, как минимум, 9% наценки. А для того, чтобы АЗС стали прибыльным, наценка должна быть порядка 20%», — заключает эксперт.