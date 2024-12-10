Бензин подешевел: почему открытие экспорта не вызвало скачок цен в опте

Биржевая стоимость бензина упала на 6−8% в декабре на фоне низкого зимнего спроса и роста нефтепереработки, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Снижение цен произошло, несмотря на досрочное открытие экспорта — ограничения, которые должны были действовать до конца года, сняты с 1 декабря.
Согласно данным территориального индекса по европейской части России, с 29 ноября по 9 декабря бензин АИ-92 подешевел сразу на 8% (или на 4,7 тыс. руб.), до 54 426 ₽ за тонну; а марка АИ-95 — на 6% (на 3,8 тыс. руб.), до 58 819 ₽ за тонну. Таким образом, цены на бензин вернулись к июньским значениям. Кроме того, потеряло в цене и зимнее дизельное топливо: его стоимость непрерывно снижается с 27 ноября и уже уменьшилась 5% (на 4 тыс. руб.) — до 70 545 ₽ за тонну.
По информации Росстата, в розничном сегменте пока сохраняется некоторое опережение роста цен на бензин с начала года по сравнению с общим показателем инфляции. Так, статистика на 2 декабря показывает, что стоимость бензина АИ-92 увеличилась к декабрю 2023 года на 8,4%, а АИ-95 — на 8,6%. Индекс потребительских цен за этот же период вырос на 8,34%. Рост розничных цен на бензин опережает инфляцию с начала августа.
Эмбарго на экспорт бензина
Правительство после топливного кризиса осенью 2023 года в феврале объявило, что превентивно введет запрет на экспорт бензина на период высокого спроса — с 1 марта до 31 августа. Эмбарго при этом не было распространено на международные соглашения со странами ЕАЭС. Однако уже в мае в кабмине заявили о признаках насыщения рынка и риске снижения нефтепереработки, поэтому меру приостановили с 20 мая, но только для производителей. Возможность поставок топлива за рубеж сохранялась вплоть до конца июля, несмотря на возобновление активного роста оптовых цен.
Удорожание топлива продолжилось даже после возврата эмбарго в августе с продлением меры до конца 2024 года. Это объяснялось пиковым сезонным спросом, ремонтами на НПЗ и временем, вновь необходимым для насыщения рынка. Основную обеспокоенность вызывал АИ-95 — в конце лета подскочил до отметки 74 818 ₽ за тонну (максимум этого года). Эффект ограничений стал заметен только в сентябре. Однако тенденция снижения биржевых котировок прервалась с появлением новостей о новой приостановке эмбарго в начале ноября. При этом еще в сентябре возможность обсуждения отмены запрета на экспорт допускал глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. По данным источников РБК, весной, когда эмбарго впервые приостановили, активным сторонником подобной меры также выступал «Сургутнефтегаз».
В итоге, с 1 декабря правительство сняло запрет на экспорт бензина, но, как и раньше, только для производителей этого топлива. Для непроизводителей во избежание рисков серого экспорта эмбарго пока остается в силе и будет действовать до 31 января 2025 года.
Как меняется предложение на рынке
В пресс-службе Минэнерго сообщили РБК, что внутренний рынок в настоящий момент полностью обеспечен предложением, а сформированных запасов достаточно для его дальнейшего насыщения. Точных показателей в ведомстве не привели, при этом уточнив, что к уровням прошлого года отгрузки дизельного топлива и бензина на внутренний рынок выросли на 7% и 3% соответственно. Такие же данные министерство приводило в ноябре. Открытую статистику по производству нефтепродуктов в России окончательно перестали публиковать в августе, чтобы исключить давление на рынок.
«По итогам года изменения розничных цен на моторное топливо ожидаем в пределах накопленной инфляции», — заверили в Минэнерго.
По оценкам агентства Reuters, основанным на данных источников в отрасли, объем переработки нефти на российских НПЗ по итогам ноября увеличился на 2,3% по сравнению с октябрем, до 22,1 млн тонн. При этом переработка постепенно увеличивалась в течение месяца и к концу ноября загрузка НПЗ выросла на 7,9%. Согласно официальному прогнозу, по итогам 2024 года объем нефтепереработки на российских НПЗ снизится «максимум» на 1−2% или останется на уровне прошлого года, говорил в ноябре вице-премьер Александр Новак. В 2023 году первичная переработка нефти в России выросла на 1,2%, до 275 млн тонн.
Что происходит со спросом
Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что падению биржевых цен способствует как рост нефтепереработки, так и сезонное снижение спроса. При этом, с одной стороны, предложение увеличивает выход НПЗ из ремонтов, говорит руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. С другой, дополнительный объем поступает на торги в преддверии новогодних праздников, во время которых продажа топлива на бирже не ведется, добавляет заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Между тем, потребление топлива снижается по всем позициям, отмечает он. «Как по дизельному топливу, активно потребляемому сельхозпроизводителями, так и по бензину, потребляемому физическими лицами, автомобилистами», — поясняет эксперт.
«Это в целом нормальное явление, которое наблюдается каждый год. И снятие запрета на экспорт бензина тут не может оказать существенное влияние — именно поэтому Минэнерго и пошло на такой шаг, поддерживая одновременно экономику НПЗ», — замечает Котов. Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления трейдинговой компании «Пролеум», поясняет, что ранее опасения участников рынка относительно снятия запрета на экспорт бензина были основны на наиболее актуальной на тот момент информации СМИ по нефтепереработке. Эти данные указывали на «рекордно низкий уровень производства». «Если бы объемы не увеличились, то был риск ценового скачка», — говорит он.
По мнению Гусева, снижение оптовых цен на текущей неделе продолжится, а общее ослабление котировок сохранится до февраля. «Начиная с февраля мы увидим возобновление роста, и можно ожидать очередного запрета экспорта, так как начнутся закупки летнего дизеля перед новым сезоном сельхозработ, а также закупка топлива независимыми нефтебазами в преддверии лета», — поясняет он.
В рознице топливо пока продолжит дорожать «в пределах инфляции», полагает Котов. Он напоминает, что когда в опте наблюдалась резкая динамика роста, то за ценами на АЗС пристально следила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), чтобы не допустить их эквивалентного повышения. Сейчас операторы стремятся компенсировать этот период, считает эксперт. При этом в начале января на цены будут оказывать влияние разнонаправленные факторы, рассуждает Котов. «С одной стороны, спрос будет невысокий, но с другой, вырастут акцизы. Мы ожидаем, что это подтолкнет цены вверх на величину выше величины средней инфляции по стране», — резюмирует он.
Ждать корректировки розницы от снижения оптовых цен не стоит, считает Дьяченко. «Розница у нас живет своей жизнью и двигается вслед за инфляцией. Причем на нее большее влияние оказывает именно промышленная инфляция, так как постоянные расходы формируются при производстве, транспортировке и реализации топлива», — отмечает он. К примеру, напомнил эксперт, в декабре повысились тарифы на железнодорожные и трубопроводные поставки. Помимо этого, растут банковские расходы. Вместе с тем, независимая розница продолжает испытывать сложности с рентабельностью, для решения которых текущего снижения в опте недостаточно, полагает Дьяченко. «Розничная маржа до снижения составляла 3,5% по бензинам и 5−6% по дизельному топливу. Но только для компенсации банковских процентов и НДС в цену необходимо включить, как минимум, 9% наценки. А для того, чтобы АЗС стали прибыльным, наценка должна быть порядка 20%», — заключает эксперт.