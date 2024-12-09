ВТБ запустил сервис оплаты смартфоном

Доля pay-сервисов в России к концу следующего года вырастет вдвое, прогнозируют аналитики ВТБ. Более 30 тыс. клиентов банка за несколько дней с запуска уже подключили себе ВТБ Pay, к концу этого года в кредитной организации ожидают рост их числа до 200 тыс. В 2025 году банк планирует расширить функциональность ВТБ Pay и начислять за оплату через сервис повышенный кешбэк.