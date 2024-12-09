ВТБ запустил сервис оплаты смартфоном

ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay, который позволит клиентам оплачивать покупки смартфоном в одно касание на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах. Об этом кредитная организация сообщила РБК.
К ВТБ Pay карту «Мир» можно подключить в приложении «ВТБ Онлайн», для оплаты будет достаточно разблокировать телефон и приложить к терминалу. Услуга доступна только для клиентов со смартфонами на базе Android с NFC, для владельцев устройств Apple сервис недоступен.
Доля pay-сервисов в России к концу следующего года вырастет вдвое, прогнозируют аналитики ВТБ. Более 30 тыс. клиентов банка за несколько дней с запуска уже подключили себе ВТБ Pay, к концу этого года в кредитной организации ожидают рост их числа до 200 тыс. В 2025 году банк планирует расширить функциональность ВТБ Pay и начислять за оплату через сервис повышенный кешбэк.
После прекращения работы в России Apple Pay и Google Pay в апреле 2022-го доля карточных платежей резко подскочила — до 94%, а альтернативных оплат, напротив, сопоставимо снизилась.
После ухода из России сервисов Apple Pay и Google Pay банковские карты остаются доминирующим способом оплаты товаров. В январе 2022 года клиенты Т-банка проводили 46% от всех безналичных платежей в офлайне и онлайне через Apple Pay и Google Pay; на карты приходился 51% оплаченных покупок, но к лету 2024 года их доля составила 78% от всех покупок.
Сохранение высокой доли карт для оплаты покупок в офлайне видит и Сбербанк. Если в 2021 году по картам проходило 75% транзакций, то к лету 2024-го этот показатель составлял примерно 86%.