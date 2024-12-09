В России в два раза снизилось производство слабоалкогольной продукции

Так, согласно информации из системы, было произведено 9,57 миллиона декалитров слабоалкогольных напитков, тогда как с января по ноябрь прошлого года — 20,29 миллиона.
Помимо этого, в полтора раза выросло производство «виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом» — оно составило 47,1 тысячи декалитров. Производство ликерных вин увеличилось на 35,9%, до 1,05 миллиона декалитров, а игристых вин — на 25,7%, до 15,78 миллиона. Производство виноградных вин выросло на 8,6%, до 29,86 миллиона декалитров.
Снижение производства отмечено в категориях «плодовая алкогольная продукция» — на 48,5%, до 5,6 миллиона декалитров, а также «виноградосодержащие напитки без этилового спирта» — на 62,6%, до 199,4 тысячи декалитров.
Что касается спиртных напитков, содержащих более 9% спирта, их производство за год выросло на 7,8%, до 107,83 миллиона декалитров. Производство водки увеличилось незначительно, до 73,63 миллиона декалитров — это на 2,3% больше, чем годом ранее. А производство коньяка выросло на 14,4%, до 8,89 миллиона декалитров.
Производство алкогольной продукции в целом сократилось за год на 1,5% — до 169,94 миллиона декалитров.