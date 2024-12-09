В России в два раза снизилось производство слабоалкогольной продукции

Что касается спиртных напитков, содержащих более 9% спирта, их производство за год выросло на 7,8%, до 107,83 миллиона декалитров. Производство водки увеличилось незначительно, до 73,63 миллиона декалитров — это на 2,3% больше, чем годом ранее. А производство коньяка выросло на 14,4%, до 8,89 миллиона декалитров.