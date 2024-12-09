В России в 2024 году 53% опрошенных компаний повысили зарплаты сотрудникам

Также 44% респондентов отметили рост узнаваемости бренда, а 43% смогли увеличить прибыль. Расширение клиентской базы и открытие новых направлений деятельности стали важными достижениями для 41% и 40% участников опроса соответственно.
Кроме того, как уточнили эксперты, расширение штата высококвалифицированных сотрудников, о котором сообщили 34% респондентов, также является показателем роста и развития.
Оценив результаты своей деятельности в 2024 году по пятибалльной шкале, большинство респондентов (59%) поставили себе четверку, отмечая, что могли бы добиться большего, но в целом довольны достигнутыми результатами. 16% опрошенных оценили свои результаты как средние. 22% участников опроса сообщили, что год был непростым, но они сумели справиться с трудностями. И только 3% признали, что год стал самым неудачным в истории их компании.
В 2025-м более половины респондентов (56%) намерены увеличить штат сотрудников. Расширение географии бизнеса и открытие новых направлений деятельности также входят в планы 38% и 25% компаний соответственно. Введение новой системы премирования сотрудников и увеличение бюджета на рекламу — это шаги, которые намерены предпринять 19% и 22% организаций. Также 16% представителей бизнеса рассказали о планах на открытие новых офисов. Столько же (16%) решили сосредоточиться на одном направлении бизнеса. При этом 9% переведут сотрудников на гибридный формат работы.
Ранее, 29 октября, сообщалось, что среди трудоустроенных россиян 37% опрошенных положительно воспринимают переработки, если работодатель доплачивает за них. И только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим центром «Консоль. Про».