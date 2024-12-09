В России в 2024 году 53% опрошенных компаний повысили зарплаты сотрудникам

Оценив результаты своей деятельности в 2024 году по пятибалльной шкале, большинство респондентов (59%) поставили себе четверку, отмечая, что могли бы добиться большего, но в целом довольны достигнутыми результатами. 16% опрошенных оценили свои результаты как средние. 22% участников опроса сообщили, что год был непростым, но они сумели справиться с трудностями. И только 3% признали, что год стал самым неудачным в истории их компании.