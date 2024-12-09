У объединенного с Wildberries оператора наружки Russ сменился совладелец

После изменений у Садояна осталась доля в 50%. Остальные 50% теперь у комбинированного ЗПИФа «Гало», управляющей компанией которого выступает «Эмрис». У «Эмриса», по данным ЕГРЮЛ, пять совладельцев: 53,07% у Алексея Власова, 26,35% у Анатолия Полтавского, 9,9% у Станислава Григи, 7,4% у Олега Сухарева и 3,28% у Дмитрия Кононченко. Полтавский, представленный на официальном сайте компании как основатель и управляющий партнер, известен также как основатель группы FinTech-компаний «Мадригал», которая специализируется на кибербезопасности. «Эмрис» зарегистрирован в Ростове-на-Дону.