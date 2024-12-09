У объединенного с Wildberries оператора наружки Russ сменился совладелец

У одного из соучредителей ООО «РВБ» — нового юрлица объединенной компании оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries — сменился совладелец. Как следует из данных в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), с 5 декабря 2024 года 50% в ООО «Стинн», которому принадлежит 35% ООО «РВБ», перешли закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду (ЗПИФу) «Гало».
ООО «Стинн» было владельцем 99% ООО «Русс Аутдор» — юрлица крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ до объединения бизнеса компании с Wildberries. Бенефициаром «Стинн» выступал Григорий Садоян: 50% общества принадлежали ему напрямую, 20% были у АО «Олимпия» (Садоян — его бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии».
После изменений у Садояна осталась доля в 50%. Остальные 50% теперь у комбинированного ЗПИФа «Гало», управляющей компанией которого выступает «Эмрис». У «Эмриса», по данным ЕГРЮЛ, пять совладельцев: 53,07% у Алексея Власова, 26,35% у Анатолия Полтавского, 9,9% у Станислава Григи, 7,4% у Олега Сухарева и 3,28% у Дмитрия Кононченко. Полтавский, представленный на официальном сайте компании как основатель и управляющий партнер, известен также как основатель группы FinTech-компаний «Мадригал», которая специализируется на кибербезопасности. «Эмрис» зарегистрирован в Ростове-на-Дону.
После публикации материала в пресс-службе Russ сообщили РБК, что в уставном капитале ООО «Стинн» состав конечных владельцев структуры группы не изменился. «Целью произведенного изменения является оптимизация структуры группы и снижение операционной нагрузки, — отметили в компании. — На управлении Russ, а также объединенной компанией Wildberries и Russ это не отразится».
Группа Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы. По данным медиаизмерителя Admetrix, в первой половине 2024 года на ее долю пришлось 44,7% поверхностей (без учета транзитной рекламы и рекламы в помещениях). Выручка ООО «Русс Аутдор» — основного юрлица компании — в 2023 году составила 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее — 820 млн руб.).
Летом 2024 года Russ объединил свой бизнес с Wildberries. Юридически компании теперь входят в ООО «РВБ», в котором Russ (а именно ООО «Стинн») получил 35%, а Wildberries (ООО «Вайлдберриз») — 65%. Гендиректором компании стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. На новое юрлицо уже переоформлены дочерние предприятия Wildberries и доменное имя самого маркетплейса.
Аудит «Б1» (бывшее российское подразделение EY) в ходе сделки по объединению оценивал бизнес Russ на уровне 460−500 млрд руб. без учета доли в ООО «РВБ». Но некоторые эксперты выражали сомнения в корректности таких подсчетов. В частности, гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считал, что реальная оценка бизнеса Russ с учетом лидирующих позиций на рынке составляет не более 40−45 млрд руб. с учетом долга. Руководитель спецпроектов Ru-Center Алексей Замесов указал, что стоимость Russ не превышает десяти валовых прибылей.