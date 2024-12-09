Салатное отношение: селедка под шубой на четверых обойдется в 263 рубля

В 2024 году стоимость селедки под шубой на четырех человек составила 263 рубля (+13% к 2023-му), а оливье — 529 рублей (+9%). Об этом свидетельствуют данные Росстата по итогам октября, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего за этот период подорожали картофель (на 65%), репчатый лук (на 26%) и свекла (на 23%). Как за год изменились цены на традиционные новогодние салаты в большой торговле — в материале «Известий».
Сколько стоят продукты для новогодних салатов.
«Известия» подсчитали, во сколько в этом году обойдутся традиционные салаты для праздничного стола на Новый год. Для этих блюд редакция использовала данные Росстата о ценах за октябрь, на сегодняшний день это самая актуальная информация, информация за ноябрь появится значительно позже. Итак, издание учитывало классические для России рецепты салатов, для которых понадобятся вареная колбаса, сельдь, консервированные овощи, яйца, майонез, картофель, лук, свекла столовая, морковь и горошек.
На все ингредиенты в расчете на 1 кг каждого понадобится чуть больше 1,6 тыс. рублей, что на 10% опережает прошлогодний результат. Если же считать отдельно состав каждого салата в расчете на семью из четырех человек, то на селедку под шубой понадобится 263 рубля (+13% к 2023 году), на оливье — 529 рублей (+9%).
Активнее всего за этот период дорожал картофель, который прибавил за год 65% в расчете на 1 кг. С большим отрывом за ним следуют репчатый лук (+26%) и свекла (+23%). В этом году Росстат не зафиксировал ни одного ингредиента, который бы скинул в цене.
«Известия» направили запрос в Минсельхоз.
Справка «Известий».
Для своих расчетов редакция использовала рецепты салатов, которые учитывают специалисты Росстата. Согласно им, для селедки под шубой нужны сельдь (350 г), картофель (400 г), свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г). Для оливье понадобятся консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).
Сколько стоит оливье в магазинах.
Стоимость базового набора для этого салата на четыре человека в крупных торговых сетях за год выросла на 2,35%, до 356 рублей, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Эта сумма резко ниже среднего значения по Росстату, при подсчетах учитывались цены на самые доступные продукты питания, добавил он. Розница при подсчетах использовала практически тот же рецепт салата.
— В преддверии Нового года крупные торговые сети стремятся обеспечить низкие цены на востребованные продукты, несмотря на рост издержек и влияние урожая на стоимость овощей. Ритейлерам удалось сохранить базовую стоимость главного новогоднего салата на уровне значительно ниже продовольственной инфляции, — сказал эксперт. — В абсолютных цифрах стоимость ингредиентов для любимых новогодних салатов в крупных торговых сетях остается более доступной.
Так, по данным организации, сейчас стоимость картофеля в торговых сетях почти на 18% ниже средних цен по стране, зафиксированных Росстатом. Аналогичная ситуация с другими продуктами: цены на морковь в торговых сетях ниже на 37,5%, на свеклу — почти на 15%, на куриные яйца — на 14%, а на сельдь — на 10%. Это удалось сделать благодаря инвестициям в снижение наценки на социально значимые овощи, а также за счет развития собственных торговых марок в категориях колбасных изделий и консервированных овощей.
Почему дорожает картошка.
Зампред ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил «Известиям», почему так динамично увеличилась стоимость картофеля: это произошло сразу по нескольким причинам. Дело в том, что в прошлом году аграрии собрали рекордный урожай этой продукции, что спровоцировало падение цен на нее, они фактически совпали с себестоимостью картофеля на фоне удорожания кредитов, горюче-смазочных материалов, логистики, рабочей силы и других факторов.
— В итоге в 2023 году на рынок поступило более 8,8 млн т картофеля, что является рекордным значением за всю историю российского АПК. Рентабельность его выращивания резко сократилась, в результате чего в этом году аграрии сократили посевные площади под картофель на 20 тыс. га. Цены на этот овощ находились на низких отметках с сентября прошлого года до середины мая этого, — отметил эксперт. — От такого положения выиграл покупатель, имеющий возможность приобретать картофель по низкой цене, но не производитель.
В 2024 году аграрии уже начали отказываться возделывать культуру, добавил он. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также от розничной торговли, которая зачастую закупается за границей, сетуя на лучший товарный вид импортной продукции, отметил Дмитрий Леонов.
Динамика стоимости салатов чуть выше продуктовой инфляции. По экспертным оценкам, она превышает 9% в годовом выражении. Но продуктовая инфляция — среднее значение по отдельным продуктам, они в полном объеме не входят в салаты, поэтому цифры могут отличаться в сторону увеличения от среднего уровня, как, например, в случае картофеля, пояснила «Известиям» доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.
Он подчеркнула, что в крупных торговых сетях есть возможность сдерживать средние цены на ингредиенты по сравнению со средними значениями по стране: на ряд товаров компании могут получать скидки от поставщиков либо ограничивать свои наценки.