Салатное отношение: селедка под шубой на четверых обойдется в 263 рубля

Так, по данным организации, сейчас стоимость картофеля в торговых сетях почти на 18% ниже средних цен по стране, зафиксированных Росстатом. Аналогичная ситуация с другими продуктами: цены на морковь в торговых сетях ниже на 37,5%, на свеклу — почти на 15%, на куриные яйца — на 14%, а на сельдь — на 10%. Это удалось сделать благодаря инвестициям в снижение наценки на социально значимые овощи, а также за счет развития собственных торговых марок в категориях колбасных изделий и консервированных овощей.