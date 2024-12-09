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Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Минэкономразвития ожидают, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6 процента в 2025 году. Это произойдет не с января, а с 1 июля, рассказала агентству «Прайм» Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.

Источник: © РИА Новости

Она напомнила, что по распоряжению правительства темпы роста будут отличаться в зависимости от региона. Меньше всего электричество подорожает в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (9%).

Наиболее значимый рост ждет Пермский край (21,1%), Кемеровскую область (19,8%), Республику Северная Осетия — Алания (19,1%). В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно. В прочих регионах диапазон повышения составит 10%-18%.

При этом тарифы в одном регионе могут расти по-разному в зависимости от муниципалитета и объемов потребления, заключила Чуркина.