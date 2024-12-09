Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году

Она напомнила, что по распоряжению правительства темпы роста будут отличаться в зависимости от региона. Меньше всего электричество подорожает в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (9%).
Наиболее значимый рост ждет Пермский край (21,1%), Кемеровскую область (19,8%), Республику Северная Осетия — Алания (19,1%). В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно. В прочих регионах диапазон повышения составит 10%-18%.
При этом тарифы в одном регионе могут расти по-разному в зависимости от муниципалитета и объемов потребления, заключила Чуркина.