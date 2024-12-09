Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Минэкономразвития ожидают, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6 процента в 2025 году. Это произойдет не с января, а с 1 июля, рассказала агентству «Прайм» Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.