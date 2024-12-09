Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минимальная цена на сигареты с начала следующего года составит 135 рублей за пачку, заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина на межрегиональном форуме «Дни ритейла в Сибири».

Источник: Reuters

«С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей», — сказала она.

По данным чиновницы, повышение составит 4,5 процента на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике до 22 рублей, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на пять процентов.

В июле Госдума приняла закон, предусматривающих ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на четыре процента в ближайшие три года.

Так, акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 — 10 199 рублей, в 2027 — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44, 46 и 48 рублей за миллиграмм соответственно.