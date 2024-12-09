Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты

Так, акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 — 10 199 рублей, в 2027 — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44, 46 и 48 рублей за миллиграмм соответственно.