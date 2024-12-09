Производство игристых в России за 7 лет выросло почти в полтора раза

Объем производства в России игристых вин с 2017 года вырос на 44%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля и Росстата.
Так, за январь—ноябрь 2024 года было произведено 15,7 млн дал игристых вин, говорится в поступивших в «РБК Вино» данных Росалкогольтабакконтроля. За аналогичный период 2017-го эта цифра составляла 10,9 млн дал, показывают данные Росстата. Рост в этой категории отмечается и по сравнению с январем—ноябрем 2023 года, когда было произведено 12,5 млн дал (плюс 25,7%).
«РБК Вино» писал, что в России последние годы наблюдается бум игристых вин. Минувшим летом россияне купили рекордные 5 млн дал напитка. По сравнению с данными за лето 2023-го показатель вырос на 10,6%. О росте объемов производства и потребления игристых в России говорят как производители, так и эксперты рынка.
Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла, отметил в разговоре с «РБК Вино», что в России есть существенный запрос к производителям на увеличение объемов игристого. При этом крупных производителей, по его словам, в стране не так много.
«Сейчас огромный спрос на игристые. В целом категория растет очень динамично, динамичнее тихих вин, до 11% за истекший период года. Идет активное переключение рынка на российскую продукцию, в некоторых крупных городах продажи именно российского игристого в общем объеме доходят до 95%. Поэтому рост производства мог бы быть еще больше», — считает эксперт.
Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский также рассказал «РБК Вино» о росте популярности игристого в России в последние годы. «Понятия сезонности для этого напитка уже давно нет. Кроме того, нужно смотреть на цены. На российские игристые они если и растут, то не так, как на импортные», — говорит он.
Показатели производства растут и в других сегментах алкоголя. Например, за 11 месяцев 2024 года было произведено 73,6 млн дал водки, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го и на 1,7% больше, чем в 2017 году (72,3 млн дал).
Московский отмечает, что рост производства на 2,3% для водки — это «очень много». Эксперт также подчеркнул, что потребление водки в России достаточно стабильно и падать этот показатель в ближайшее время не будет. Он назвал водку «универсальным напитком, который подходит для многих ситуаций, в том числе и для барной индустрии».
«Рост производства водки может быть связан еще и с повышением цен на спирт. В этом году их поднимали существенно уже дважды и обещают поднять снова. Возможно, производители хотят запасти товар до очередного повышения стоимости спирта. Кроме того, под конец года показатели производства всегда растут активнее, чем, например, в середине года. В целом это тоже связано с тем, что производители создают себе запас», — добавил он.
В целом за последние семь лет объем производства алкогольной продукции в стране вырос на 1,6 млн дал, или 0,95%, с 168,3 млн дал в январе—ноябре 2017 года до 169,9 млн дал в этот же период 2024-го. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в общем объеме производства алкоголя в стране зафиксирован небольшой спад, на 1,5% с показателя 172,5 млн дал.
За январь—ноябрь 2024 года самой быстрорастущей категорией алкоголя стали виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом, объем производства которых вырос на 53,1%, с 30,8 тыс. дал в 2023-м до 47,1 тыс. дал в 2024 году. На втором месте оказались ликерные вина с ростом объема производства на 35,9%, с 777,9 тыс. до 1 млн дал. Третье место по этому показателю занимает категория ликеро-водочных изделий, которая прибавила 28,4%, с 12,5 млн до 16,1 млн дал.
Сильнее всего сократился объем производства виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 62,6%, с 532,4 тыс. до 199,4 тыс. дал, а также слабоалкогольной продукции — на 52,9%, с 20,2 млн до 9,5 млн дал.
В июле Всемирный альянс производителей алкоголя (World Spirits Alliance) в своем исследовании ставил Россию на третье место в мире по размеру алкогольного рынка. Объем продаж в России эксперты альянса оценили в более $20 млрд. Лидером по этому показателю считается Китай ($215 млрд), за ним следуют США (более $60 млрд).