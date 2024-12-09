Производство игристых в России за 7 лет выросло почти в полтора раза

«Рост производства водки может быть связан еще и с повышением цен на спирт. В этом году их поднимали существенно уже дважды и обещают поднять снова. Возможно, производители хотят запасти товар до очередного повышения стоимости спирта. Кроме того, под конец года показатели производства всегда растут активнее, чем, например, в середине года. В целом это тоже связано с тем, что производители создают себе запас», — добавил он.