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Производство игристых в России за 7 лет выросло почти в полтора раза

В России наблюдается большой спрос на игристые вина. Кроме того, на российскую продукцию цены растут не так сильно, как на импортную, объяснили опрошенные «РБК Вино» эксперты. Несмотря на бум игристых, объем производства всей алкогольной продукции в стране за семь лет увеличился незначительно.

Источник: Freepik

Объем производства в России игристых вин с 2017 года вырос на 44%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля и Росстата.

Так, за январь—ноябрь 2024 года было произведено 15,7 млн дал игристых вин, говорится в поступивших в «РБК Вино» данных Росалкогольтабакконтроля. За аналогичный период 2017-го эта цифра составляла 10,9 млн дал, показывают данные Росстата. Рост в этой категории отмечается и по сравнению с январем—ноябрем 2023 года, когда было произведено 12,5 млн дал (плюс 25,7%).

«РБК Вино» писал, что в России последние годы наблюдается бум игристых вин. Минувшим летом россияне купили рекордные 5 млн дал напитка. По сравнению с данными за лето 2023-го показатель вырос на 10,6%. О росте объемов производства и потребления игристых в России говорят как производители, так и эксперты рынка.

Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла, отметил в разговоре с «РБК Вино», что в России есть существенный запрос к производителям на увеличение объемов игристого. При этом крупных производителей, по его словам, в стране не так много.

«Сейчас огромный спрос на игристые. В целом категория растет очень динамично, динамичнее тихих вин, до 11% за истекший период года. Идет активное переключение рынка на российскую продукцию, в некоторых крупных городах продажи именно российского игристого в общем объеме доходят до 95%. Поэтому рост производства мог бы быть еще больше», — считает эксперт.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский также рассказал «РБК Вино» о росте популярности игристого в России в последние годы. «Понятия сезонности для этого напитка уже давно нет. Кроме того, нужно смотреть на цены. На российские игристые они если и растут, то не так, как на импортные», — говорит он.

Показатели производства растут и в других сегментах алкоголя. Например, за 11 месяцев 2024 года было произведено 73,6 млн дал водки, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го и на 1,7% больше, чем в 2017 году (72,3 млн дал).

Московский отмечает, что рост производства на 2,3% для водки — это «очень много». Эксперт также подчеркнул, что потребление водки в России достаточно стабильно и падать этот показатель в ближайшее время не будет. Он назвал водку «универсальным напитком, который подходит для многих ситуаций, в том числе и для барной индустрии».

«Рост производства водки может быть связан еще и с повышением цен на спирт. В этом году их поднимали существенно уже дважды и обещают поднять снова. Возможно, производители хотят запасти товар до очередного повышения стоимости спирта. Кроме того, под конец года показатели производства всегда растут активнее, чем, например, в середине года. В целом это тоже связано с тем, что производители создают себе запас», — добавил он.

В целом за последние семь лет объем производства алкогольной продукции в стране вырос на 1,6 млн дал, или 0,95%, с 168,3 млн дал в январе—ноябре 2017 года до 169,9 млн дал в этот же период 2024-го. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в общем объеме производства алкоголя в стране зафиксирован небольшой спад, на 1,5% с показателя 172,5 млн дал.

За январь—ноябрь 2024 года самой быстрорастущей категорией алкоголя стали виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом, объем производства которых вырос на 53,1%, с 30,8 тыс. дал в 2023-м до 47,1 тыс. дал в 2024 году. На втором месте оказались ликерные вина с ростом объема производства на 35,9%, с 777,9 тыс. до 1 млн дал. Третье место по этому показателю занимает категория ликеро-водочных изделий, которая прибавила 28,4%, с 12,5 млн до 16,1 млн дал.

Сильнее всего сократился объем производства виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 62,6%, с 532,4 тыс. до 199,4 тыс. дал, а также слабоалкогольной продукции — на 52,9%, с 20,2 млн до 9,5 млн дал.

В июле Всемирный альянс производителей алкоголя (World Spirits Alliance) в своем исследовании ставил Россию на третье место в мире по размеру алкогольного рынка. Объем продаж в России эксперты альянса оценили в более $20 млрд. Лидером по этому показателю считается Китай ($215 млрд), за ним следуют США (более $60 млрд).