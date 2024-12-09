Объем хищений с банковских счетов россиян оказался рекордным за 4 года

В ЦБ такой рост объясняют тем, что с середины лета банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме. С 25 июля вступил в силу закон о противодействии мошенническим переводам, который изменил определение операции без добровольного согласия клиента. Под ней понимается денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. Если раньше банки учитывали мошеннические операции на основании трех признаков, то теперь их шесть.