Объем хищений с банковских счетов россиян оказался рекордным за 4 года

В июле—сентябре 2024 года российские банки зафиксировали 348,6 тыс. операций, совершенных без согласия клиентов-физлиц и юрлиц на 9,3 млрд руб., сообщил Центробанк. Это рекордный квартальный объем за все время раскрытия статистики, с 2020 года. По сравнению третьим кварталом 2023 года объем таких мошеннических транзакций подскочил в 2,6 раза, а относительно уровней второго квартала этого года — почти вдвое. 98,6% всего объема хищений (9,2 млрд руб.) — кража денег физических лиц.
В ЦБ такой рост объясняют тем, что с середины лета банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме. С 25 июля вступил в силу закон о противодействии мошенническим переводам, который изменил определение операции без добровольного согласия клиента. Под ней понимается денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. Если раньше банки учитывали мошеннические операции на основании трех признаков, то теперь их шесть.
Для сравнения: за весь 2023 год объем операций, совершенных без согласия граждан, составил 15,3 млрд руб. За девять месяцев этого года аналогичный показатель уже достиг 17,8 млрд руб.
Больше половины мошеннических хищений (54,4%) в третьем квартале этого года были реализованы с карт граждан — всего 189,3 тыс. случаев с ущербом на 2,2 млрд руб. Объем подобных транзакций почти не изменился по сравнению со вторым кварталом.
Число краж со счетов физлиц (по каналу дистанционного банковского обслуживания или переводы), наоборот, резко выросло — на 85,6% в количественном выражении, а в денежном — почти в четыре раза.
Более чем на треть (+36,9%) увеличилось число хищений денег россиян с использованием функционала Системы быстрых платежей (СБП), то есть переводов по номеру телефона — с 44,7 тыс. во втором квартале до 61,1 тыс. в третьем. Объем таких сомнительных операций подскочил почти вдвое, до 2,8 млрд руб.
Банки также зафиксировали всплеск мошеннических транзакций в отношении физлиц без открытия счета — 65,1 тыс. против всего 100 во втором и 81 в первом квартале. Сумма операций без согласия клиентов, прошедших по этому каналу, не очень значительная — 336,3 млн руб., — но объем ущерба возрос в 12,5 раза относительно уровня второго квартала.
С 25 июля 2024 года в России для банков действуют новые правила контроля за переводами при подозрении в мошенничестве. В ЦБ тогда поясняли, что новый механизм нацелен на противодействие хищению средств клиентов банков, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии.
Согласно закону, участники рынка обязаны приостановить перевод на два дня, если информация о получателе средств содержится в черном списке ЦБ — базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае банку придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.
«С этого же момента банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме с учетом законодательных изменений. Размер зафиксированных потерь в июле—сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала», — отмечает ЦБ.
Доля средств, возмещенных банками клиентам, пострадавшим от мошенничества, в третьем квартале достигла 11,9%. Это примерно вдвое выше уровня второго квартала (6,1%) и среднего значения за прошедший год (9,7%). Объем предотвращенных мошеннических операций увеличился более чем в два раза, до 4,9 трлн руб.