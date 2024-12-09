Назван регион-лидер по накоплению на первый взнос по ипотеке

В нижней части рейтинга расположились преимущественно Северо-Кавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. Нахождение субъектов РФ Крымского полуострова и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и соответственно высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения, поясняют аналитики. При заданных модельных параметрах в последней десятке рейтинга среднее время накопления на ипотечный взнос составляет семь лет, при том, что в десятке лидеров это время составляет два года и пять месяцев, то есть почти в три раза меньше.