К системе «СБП для ценных бумаг» подключился первый брокер

В мае этого года стало известно, что НРД перенес срок подключения брокеров к СБП ценных бумаг на конец 2024 года из-за юридических препятствий. Дело в том, что для запуска этого продукта были необходимы изменения в Налоговом кодексе и ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг». Поправки в закон внесли в Госудуму в сентябре 2023 года. Они предполагают возможность передачи по заявлению физического лица информации о нем и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, от одного профучастника другому с использованием электронного документооборота.