К системе «СБП для ценных бумаг» подключился первый брокер

Брокер БКС подключился к системе быстрых переводов (СПБ) ценных бумаг, говорится в его сообщении. У клиентов БКС появится возможность переводить бумаги по СБП между брокерами по мере подключения к этой системе других участников рынка. Ориентировочный срок — первый квартал 2025 года. Через СБП можно будет переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам.
«Система быстрых переводов позволит инвесторам за несколько кликов переводить ценные бумаги от одного брокера к другому. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Клиенты “БКС Мир инвестиций” смогут пользоваться этой функцией в приложении брокера и в веб-кабинете», — говорится в сообщений.
В БКС добавили, что инвесторам будет доступен электронный перевод сопутствующих документов по бумагам, включая затратные документы.
О том, что Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) разработал и планирует запустить сервис быстрых переводов ценных бумаг от одного брокера к другому, стало известно в конце августа 2023 года. Председатель правления НРД Виктор Жидков отметил, что система быстрого перевода ценных бумаг создается по аналогии с системой быстрого перевода денег. Без нее, пояснил Жидков, перевести активы от одного брокера к другому брокеру «крайне сложно», так как требуются встречные распоряжения, документы для налогов.
Изначально ожидалось, что СБП покроет 60% рынка переводов бумаг в середине 2024 года, такой прогноз давал Виктор Жидков в ходе форума Finopolis-2023 в ноября 2023 года. По его словам, к тестированию системы тогда присоединились крупные брокеры, например Сбербанк, МКБ и Совкомбанк. Позднее представитель депозитария сообщил, что интеграцию сервиса в свои приложения прорабатывают более десяти компаний.
В мае этого года стало известно, что НРД перенес срок подключения брокеров к СБП ценных бумаг на конец 2024 года из-за юридических препятствий. Дело в том, что для запуска этого продукта были необходимы изменения в Налоговом кодексе и ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг». Поправки в закон внесли в Госудуму в сентябре 2023 года. Они предполагают возможность передачи по заявлению физического лица информации о нем и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, от одного профучастника другому с использованием электронного документооборота.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что информация о расходах необходима для их корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с бумагами в случае, когда они покупались через одного брокера, а проданы были через другого. Законопроект был окончательно принят и подписан президентом в конце мая 2024 года.