Индекс Мосбиржи, курс рубля, акции «Транснефти»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 6 декабря индекс Мосбиржи прибавил 1,01%, до 2536,23 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, в пятницу закрылся на том же уровне — на отметке 2537 пунктов.
Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос сразу на 5,04%, до 803,62 пункта. Выше этого значения индикатор последний раз торговался 22 ноября. Резкий рост индикатора произошел после публикации Банком России официальных курсов валют. Регулятор понизил официальный курс доллара сразу на ₽3,96, до ₽99,4215.
Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на прошедшей неделе индексы Мосбиржи и РТС не показывают единой динамики из-за сильных валютных колебаний. Рубль, ослабев на позапрошлой неделе, начал резкой укрепляться. 6 декабря юань потерял к рублю 3,73%, а за всю неделю падение составило 7,52%.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали акции АЛРОСА (+2,89%), привилегированные акции «Транснефти» (+2,28%), расписки Ozon (+2,24%), обыкновенные акции «Магнита» (+2,19%) и «Татнефти» (+2,08%).
Сильнее всего упали обыкновенные акции «Русала» (-3,18%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,51%), акции «Самолета» (-1,8%), «Московской биржи» (-1,64%) и «Газпрома» (-1,41%).
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что быстрое укрепление рубля удерживало индекс Мосбиржи от более уверенного подъема. Дополнительным негативом стало снижение нефтяных цен. «В сочетании с дорожающим рублем это обычно является очень неблагоприятным фактором для большинства акций, а не только представителей нефтегазового сектора», — говорит он.
При этом Бабин считает, что вероятно, геополитический дисконт в российский акциях уже избыточен, рынок привлекает все больше спекулянтов и долгосрочных инвесторов.
Елена Кожухова из «Велес Капитала» также отмечает, что к концу торгов в пятницу российский рынок оставался в плюсе, не получив негативных геополитических сигналов, которые остаются для него определяющими. Аналитик считает, что на этой неделе при оптимистичном сценарии бенчмарк может пытаться закрепиться выше 2600 пунктов в том числе благодаря дивидендным ожиданиям. РТС, по ее мнению, может стремиться в район 900 пунктов в случае дальнейшего укрепления рубля.
По словам директора по стратегии «Финам» Ярослава Кабакова, уровень 2500 пунктов продолжает быть для индекса Мосбиржи зоной высокой неопределенности.
«Технический анализ указывает на возможность роста, исходя из сигналов индикаторов на дневном и недельном таймфреймах, но нисходящий тренд сохраняется и для его слома потребуется консолидация. Вероятнее всего, рынок останется в боковом движении с колебаниями в пределах плюс-минус 2−3% от текущих уровней, и значительное изменение тренда возможно только через период боковика, вероятно, в январе 2025 года», — говорит Кабаков.
Курс рубля
6 декабря Банк России понизил официальный курс доллара почти на ₽4, в результате чего, он впервые с 19 ноября опустился ниже ₽100.
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 9 декабря, на уровне ₽99,4215, евро — ₽106,304, юаня — ₽13,597.
По итогам торгов в пятницу, 6 декабря, на Мосбирже курс юаня обвалился на 3,73%, до ₽13,41. Рубль укреплялся по отношению к китайской валюте четыре сессии подряд, за это время пара CNY/RUB подешевела на 8,2%.
В итоге рубль отыграл все ноябрьское падение, имевшее место после введения США санкций против Газпромбанка. На банк, который обслуживал значительную часть экспортных операций, были наложены блокирующие санкции, фактически отрезающие от долларовой системы.
«Сильное подорожание рубля, произошедшее за последние несколько дней, может быть обусловлено концентрированной продажей иностранной валюты. Она накопилась в период проблем с платежами за экспорт и в целом за счет переводов в страну, вызванных недавними санкциями США против ряда российских банков», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
В тоже время эксперт предупредил, что этот эффект может быстро исчерпать себя, в результате чего рубль возобновит ослабление. «Нисходящей динамике его курса поспособствует увеличение в конце года спроса на импорт, вызванное ростом трат госбюджета и компаний, а также предпраздничным всплеском потребительской активности», — пояснил Дмитрий Бабин.
Аналитики «Велес Капитал» обратили внимание, что рубль, хотя и сохраняет курс на развитие восходящей коррекции, но подходит к важным техническим уровням, которые могут приостановить его укрепление. Для юаня ближайшее важное значение находится у отметки ₽13,30, а для официальных курсов доллара и евро — ₽100 и ₽105 соответственно.
Акции «Транснефти»
Акции «Транснефти» выросли на 2,28% по итогам торгов в пятницу, 6 декабря, достигнув ₽964. Котировки компании отскочили от минимумов с марта 2023 года днем ранее и за две торговые сессии прибавили 4,84%.
Поддержку бумагам в пятницу оказало сообщение вице-премьера России Александра Новака о том, что в правительстве не обсуждается вопрос снижения объема дивидендных выплат «Транснефти» до менее чем 50% от чистой прибыли.
«У нас, в принципе, по всем государственным компаниям, как вы знаете, платится 50% чистой прибыли в виде дивидендов», — сказал Новак, добавив, что в федеральный бюджет уже заложены дивиденды от «Транснефти» в размере 50%.
Александр Новак также сообщил, что компания попросила об увеличении тарифа на транспортировку нефти на фоне увеличения налога на прибыль (до 40%), и этот вопрос сейчас рассматривается. Ранее «Транснефть» предложила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7%, отметив, что иначе компанию ждет дефицит денежный средств из-за повышения налога.
Акции «Транснефти потеряли более 33% с 18 ноября и на минимуме торговались на уровне ₽891,5 за акцию. Поводом для обрушения котировок стала новость о том, что налог на прибыль для “Транснефти” могут поднять с текущих 20% до 40%.
В пятницу, 29 ноября, президент Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога на прибыль для «Транснефти» и ее дочерних предприятий до 40% в 2025—2030 годах.
Кроме того, компания сообщила, что не будет публиковать отчет по МСФО за девять месяцев 2024 года.
Акции «Транснефти» в моменте вписали в себя весь фундаментальный негатив и технически уже изрядно перепроданы, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Краткосрочным ориентиром по бумагам компании выступает отметка ₽1000, долгосрочная цель — ₽1600 за акцию, спрогнозировали в БКС.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99, продать — по ₽95,5;
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,1, продать — по ₽96,8.
Самые дешевые евро:
- ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽106, продать — по ₽100;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽106,15.
Самые дешевые юани:
Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить юани можно по ₽14,02, продать — по ₽14,09;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽12,5.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Доходность приведена по итогам закрытия торгов 6 декабря.
«Мордовэнергосбыт». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,091818. Дата выплаты — 24 декабря. Доходность — 10,68%
Корпоративные события
«Ренессанс Страхование». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года.
Henderson. Результаты по выручке за ноябрь 2024 года.
«Диасофт». День стратегии, компания презентует стратегию развития бизнеса.
Другие важные события
Банк России: публикация «Обзор рисков финансовых рынков».
Московская биржа: перевод в режим основных торгов акций, облигаций и паев ПИФов из сектора компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР).
Китай: индекс потребительских цен и индекс цен производителей в ноябре — 04:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2536,23 (+1,01%).
Индекс РТС: 803,62 (+5,04%).
S&P 500: 6090,27 (+0,25%).
Dow Jones Industrial Average: 44 642,52 (-0,28%).
NASDAQ Composite: 19 859,77 (+0,81%).