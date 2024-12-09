Индекс Мосбиржи, курс рубля, акции «Транснефти»: дайджест инвестора

Елена Кожухова из «Велес Капитала» также отмечает, что к концу торгов в пятницу российский рынок оставался в плюсе, не получив негативных геополитических сигналов, которые остаются для него определяющими. Аналитик считает, что на этой неделе при оптимистичном сценарии бенчмарк может пытаться закрепиться выше 2600 пунктов в том числе благодаря дивидендным ожиданиям. РТС, по ее мнению, может стремиться в район 900 пунктов в случае дальнейшего укрепления рубля.