Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний

Еще одним вероятным толчком для возобновления операций по некоторым ценным бумагам могли стать возрастающие финансовые издержки европейского депозитария. «Euroclear активно принимает участие в судебных разбирательствах, которые предполагают внушительные затраты денежных средств», — объясняет Ротачкова. Юрист также обращает внимание на то, что в последнее время начала складываться практика, когда суды выносят решения в пользу инвесторов о взыскании с европейского депозитария не только ущерб по части купонных выплат, но и саму стоимость заблокированных ценных бумаг. Примерами таких дел стали разбирательства частных инвесторов Гольдман, Кауфмана и других.