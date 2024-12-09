Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний

Бельгийский депозитарий Euroclear со 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний. Соответствующее уведомление (есть у «РБК Инвестиций») депозитарий разослал своим клиентам. Его подлинность подтвердили CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко и юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова. В список вошли евробонды «Русала», РЖД и «Евраза».
Согласно мнению опрошенных «РБК Инвестициями» экспертов, факт возобновления операций с евробондами позволяет инвесторам переводить бумаги из списка на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить эти бумаги эмитенту для замещения.
Ирина Ротачкова объясняет, что основой для решения Euroclear о возобновлении операций стали принятые российские акты — Федеральный закон № 292 от 14 июля 2022 года и указ президента № 430 от 20 мая 2024 года.
По словам Юлии Хандошко, Euroclear взял паузу и временно приостановил расчеты по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий новым санкциям. «Сейчас, судя по всему, пришли необходимые разъяснения, и депозитарий пришел к выводу, что нарушений нет. После анализа и получения заключений от собственного отдела комплаенса Euroclear возобновил операции с бумагами таких компаний как “Русал”, РЖД и “Евраз”, — отмечает эксперт.
В середине июня Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за попадания последнего под блокирующие американские санкции. В клиентской рассылке бельгийский депозитарий указывал, что анализирует влияние санкций на Euroclear Bank.
Ирина Ротачкова в свою очередь полагает, что одним из факторов принятия такого решения стали опасения Euroclear и Clearstream в вопросе отсутствия контроля процесса замещения евробондов. «Замещение происходит согласно российскому законодательству, поэтому данный процесс не находится под контролем европейского депозитария. Пока санкции ЕС в отношении эмитентов отсутствуют, они готовы пойти на компромисс, открыв определенные возможности касательно указанных еврооблигаций для того, чтобы контролировать процесс замещения», — объясняет юрист. Ротачкова обращает внимание, что в своем сообщении Euroclear обязал держателей ценных бумаг указать код, подтверждающий, что замещение не произошло.
Еще одним вероятным толчком для возобновления операций по некоторым ценным бумагам могли стать возрастающие финансовые издержки европейского депозитария. «Euroclear активно принимает участие в судебных разбирательствах, которые предполагают внушительные затраты денежных средств», — объясняет Ротачкова. Юрист также обращает внимание на то, что в последнее время начала складываться практика, когда суды выносят решения в пользу инвесторов о взыскании с европейского депозитария не только ущерб по части купонных выплат, но и саму стоимость заблокированных ценных бумаг. Примерами таких дел стали разбирательства частных инвесторов Гольдман, Кауфмана и других.
Юлия Хандошко отмечает, что для российских инвесторов возобновление операций по ряду бумаг стало позитивной новостью, учитывая, что в один момент существовал реальный риск полного прекращения расчетов по евробондам.
Ирина Ротачкова из BGP Litigation считает любое движение по части разблокировки хорошим сигналом. «Это значит, что они не поставили операции на стоп, а наоборот пытаются найти варианты решения», — отмечает юрист.
В июне прошлого года Euroclear уже проводил подобные возобновления расчетов по замороженным ценным бумагам. Тогда под санкционное ослабление попали пять облигационных выпусков федерального займа (ОФЗ) — два флоутера, два инфляционных линкера и один выпуск суверенных еврооблигаций.
Позднее бельгийский депозитарий возобновил операции во внешнем контуре по локальным акциям ряда не подпавших под санкции российских компаний, а также по евробондам и расширил список торгуемых ОФЗ. В перечень вошли бумаги «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙла, «Норникеля», «Мечела» и других. Все бумаги имели идентификационный код RU ISIN.