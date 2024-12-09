Эксперты оценили недвижимость иностранцев, проданную в России с 2022 года

В 2024 году эксперты отмечают снижение доли со сделками с иностранными активами на рынке недвижимости России. Основная причина связана с тем, что большая часть владельцев активов уже вышла из своих российских портфелей. Кроме того, условия по выходу изменились, что также повлияло на готовность оставшихся компаний продавать активы. «В этом году наблюдалась тенденция завершения процесса ухода иностранных собственников с российского рынка», — говорит старший директор, руководитель отдела инвестиций, рынков капитала и аналитики CORE.XP Ирина Ушакова. По ее словам, доля иностранных продавцов в общем объеме инвестиций в недвижимость России за 11 месяцев 2024 года составила всего 9%, снизившись на 24 п.п. за год. «Таким образом, основная активность в этом году была сформирована благодаря российским продавцам (91%)», — пояснила Ирина Ушакова.