Аналитик прогнозирует «инерционное» укрепление рубля

«Рубль продолжил сильное зимнее укрепление после мощного осеннего падения на двухлетние минимумы. За последние 8 сессий нацвалюте удалось отбить все потери ноября, курс нацвалюты уже на уровнях третьей декады октября, а инвалюты слетели с пика намного быстрее, чем ранее росли. По экстремумам завал курсов превышал 14%», — пояснил он.
При этом мировые позиции доллара США остаются на годовых максимумах. Индекс доллара DXY вновь над 106 п. Это может измениться 18 декабря: ФРС США, прогнозирует аналитик, может снизить ключевую ставку, что локально придавить «американца».
что касается рублевой пары к доллару, то здесь причина резкого укрепления российской валюты — нормализация ликвидности, падение ставок денежного рынка, дефицита юаней больше нет, прекращение скупки инвалют со стороны ЦБ по бюджетному правилу и настройка механизмов расчетов за экспорт.
«Сейчас перекупленность инвалют снята, перепроданность рубля ушла. По инерции рубль еще может немного укрепиться, но вскоре у инвалют появится шанс на технический отскок», — прогнозирует аналитик.
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