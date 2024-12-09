Аналитик прогнозирует «инерционное» укрепление рубля

«Рубль продолжил сильное зимнее укрепление после мощного осеннего падения на двухлетние минимумы. За последние 8 сессий нацвалюте удалось отбить все потери ноября, курс нацвалюты уже на уровнях третьей декады октября, а инвалюты слетели с пика намного быстрее, чем ранее росли. По экстремумам завал курсов превышал 14%», — пояснил он.