Дефицит бюджета за январь — ноябрь составил 389 миллиардов рублей

«По итогам января-ноября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 389 миллиардов рублей, что на 359 миллиардов рублей меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП», — говорится в материалах на сайте ведомства.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2024 года составил 32 650 миллиардов рублей, что на 25,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+19% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в сообщении.
«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-ноября 2024 года составил 33 039 миллиардов рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,7% г/г», — отмечается там.
В целом, как поясняет Минфин, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется, исходя из размера первичного структурного дефицита в 3,1 триллиона рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года.