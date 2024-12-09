Дефицит бюджета за январь — ноябрь составил 389 миллиардов рублей

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2024 года составил 32 650 миллиардов рублей, что на 25,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+19% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорится в сообщении.