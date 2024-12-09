ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества при трудоустройстве

С помощью анкеты мошенники выманивают у откликнувшихся персональную и банковскую информацию. Затем они приглашают кандидатов на собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе.
При этом от личной встречи псевдоработадатели под разными предлогами уклоняются и проводят собеседование дистанционно. Там они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных обязанностях, чтобы человек ничего не заподозрил.
В итоговой части общения мошенники просят кандидата перевести им деньги. Якобы это необходимо, чтобы подписать трудовой договор. «Аргументы могут быть разные, они зависят от “должности” и специфики организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр или спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другие», — отметили в ЦБ.
Кроме того, иногда соискателей просят установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы.
О чем стоит помнить, чтобы себя обезопасить
Если в процессе трудоустройства или перед началом стажировки вас просят за что-то заплатить — откажитесь от такого предложения.
Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях.
Рекрутеры пишут кандидатам с корпоративной электронной почты — после символа @ идет домен сайта компании.
Также регулятор советует всегда проверять данные о вакансиях и стажировках на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если речь о работе или стажировке в Банке России — это можно сделать на сайте регулятора.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».