ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества при трудоустройстве

При этом от личной встречи псевдоработадатели под разными предлогами уклоняются и проводят собеседование дистанционно. Там они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных обязанностях, чтобы человек ничего не заподозрил.