В РСХБ рассказали, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay

«Транзакции по картам UnionPay Россельхозбанка успешно проходят более чем в 123 странах на четырех континентах. Наши клиенты совершают с помощью них покупки в магазинах и кафе, оплачивают трансфер, а также выполняют операции по снятию и пополнению счета за рубежом. Мы прогнозируем сохранение спроса на карты и сезонный рост объема транзакций в период новогодних праздников», — отметила зампред правления РСХБ Юлия Деменюк.