В РСХБ рассказали, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay

«Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия. В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что почти в 87% случаев россияне покупали одежду, средний чек одной покупки составил 155 тысяч рублей.
Указывается, что на втором месте покупки непродовольственных товаров — канцтоваров, игрушек, средний чек по ним составил 81 тысячу рублей, а доля в общем обороте 4,7%. Доля покупок товаров для дома составила 2,1% со средним чеком 100 тысяч рублей, а сервисы и услуги (клининг, транспортные компании, юридические услуги) заняли долю в 1,4% со средним чеком в 71 тысячу рублей.
Замыкают топ среди покупок россиян по картам UnionPay траты на отели и супермаркеты — их доля составила по 1%, а средние чеки 54 тысячи и 10 тысяч соответственно, отмечается в материалах.
Всего за октябрь 2024 года клиенты Россельхозбанка совершили более 418 тысяч операций по картам UnionPay на сумму 6,7 миллиарда рублей. А за 10 месяцев 2024 года объем операций вырос до 57 миллиардов рублей.
«Транзакции по картам UnionPay Россельхозбанка успешно проходят более чем в 123 странах на четырех континентах. Наши клиенты совершают с помощью них покупки в магазинах и кафе, оплачивают трансфер, а также выполняют операции по снятию и пополнению счета за рубежом. Мы прогнозируем сохранение спроса на карты и сезонный рост объема транзакций в период новогодних праздников», — отметила зампред правления РСХБ Юлия Деменюк.