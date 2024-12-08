В России выделили деньги на взносы в международные организации

«В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022−2024 годы в размере до 170198,9 тыс. рублей», — говорится в документе.