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В России выделили деньги на взносы в международные организации

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минэкономразвития России выделили деньги на уплату взносов в международные организации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022−2024 годы в размере до 170198,9 тыс. рублей», — говорится в документе.