В Госдуме рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники

«Вопрос оплаты труда в январские праздничные дни вызывает немало вопросов как у сотрудников, так и у работодателей. В первую очередь стоит понимать, что законодательство Российской Федерации чётко регулирует этот вопрос. Согласно статье 112 Трудового кодекса, нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час», — сказал Гаврилов.