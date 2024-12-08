Сечин считает, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу

ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Победитель президентский выборов в США Дональд Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтедобычу, такое мнение высказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин на форуме в Дохе.