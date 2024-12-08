Сечин считает, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу

«В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены (Трампом — ред.) все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики», — сказал он.
Сечин отметил, что предлагаемые Трампом меры, направленные на поддержку американской экономики, «вполне адекватные». Он добавил, что будущим президентом США предлагается снизить налоги и ставки, вернуть рабочие места в рабочий сектор, защитить национальных производителей и внутренний рынок.
«Ничего удивительного, что придется пострадать Канаде, Мексике, Китаю, Европе. Ведь Дональд Трамп — президент США, а не Мексики, Канады или Китая, к которым будут применены новые пошлины на фоне паралича Всемирной торговой организации», — подчеркнул Сечин.
«Идет поиск путей реструктуризации американского долга. По мнению известного американского аналитика Золтана Пожара, США, угрожая введением тотальных пошлин на весь импорт, могут попытаться навязать миру новую финансовую систему. Предполагается конвертацию всего американского госдолга в казначейские облигации с погашением через сто лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних параметров», — заключил он.