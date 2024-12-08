Сечин назвал Европу жертвой санкций против российских углеводородов

«Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», — сказал он.
Топ-менеджер добавил, что «события, происходящие в Европе последние несколько лет, наводят на определенные выводы» — например, сокращение промышленного производства там на 5% за два года. Он отметил, что вышедшая из ЕС Великобритания вовремя покинула объединение.
По мнению Сечина, Западу для введения санкций «достаточно газетных вырезок». Он напомнил, что сам находится под санкциями и что некоторым из присутствующих на форуме «может грозить уголовное преследование за общение» с ним.
Глава «Роснефти» указал, что энергетика используется «в политических целях», это стало причиной «беспрецедентной волатильности на энергорынке». При этом, отметил он, «политические циклы», гораздо короче инвестиционных, в пять-десять раз, а сейчас обеспечению энергобезопасности «придается второстепенное значение».
В ЕС неоднократно заявляли, что хотят избавиться от зависимости от России в области энергетики. В прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что союз уже прекратил быть зависимым от российских нефти и газа ввиду значительного сокращения поставок.
С момента начала военной операции на Украине ЕС стал получать меньше газа из России (одна из причин — взрывы трубопровода «Северный поток»), сократил поставки нефти (действует эмбарго на ее завоз морским путем). Однако в некоторые страны (Венгрию, Чехию, Словакию) нефть из России продолжает поступать по нефтепроводу «Дружба», также ЕС продолжает покупать сжиженный природный газ у Москвы.