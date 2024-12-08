Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимума с начала 2022 года

Штаты являются крупнейшим импортером шоколада в мире. С начала года они увеличили ввоз этого десерта из других стран на 20% — до исторического максимума в 4 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть — до 2,2 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 17% — до 580 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 15% — до 192 миллионов долларов.