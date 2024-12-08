Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимума с начала 2022 года

Так, в октябре российские продажи увеличились в 3,4 раза за месяц и в 2,5 раза за год — до 381 тысячи долларов. Это стало наибольшим объемом поставок с января 2022 года, когда они составляли 461 тысячу долларов.
Всего за десять месяцев текущего года США ввезли из России шоколада на 2,1 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Штаты являются крупнейшим импортером шоколада в мире. С начала года они увеличили ввоз этого десерта из других стран на 20% — до исторического максимума в 4 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть — до 2,2 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 17% — до 580 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 15% — до 192 миллионов долларов.
Сами США также увеличивают поставки собственного шоколада другим странам — на 19%, до 1,8 миллиарда долларов. Главными покупателями американской продукции были Канада, на которую приходится 44% всего экспорта Штатов, Мексика (16%) и Вьетнам (около 3%).