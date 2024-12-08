Похитители «яблок»: как хакеры взламывают iPhone под видом Apple

— Вторая схема тоже встречается в разных вариантах. Например, человеку может написать якобы знакомый (а на самом деле мошенник из-под взломанного аккаунта) со словами, что его iPhone украли. Он попросит помочь установить текущее местоположение устройства, для чего надо только выйти из своего Apple ID на смартфоне и зайти в Apple ID «друга». Если человек так делает, злоумышленник сразу блокирует его телефон, используя функцию блокировки устройства при утере или краже. После этого у пользователя требуют выкуп. Но даже в случае уплаты выкупа телефон может остаться заблокированным, и пользоваться им будет невозможно, — рассказывает Илья Одинцов.