«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в ноябре

В целом можно отметить, что ценовой отскок прошел достаточно успешно, однако по дальнейшей динамике про разворот говорить пока что рано. Такая волатильность портфеля может говорить об изменении ожиданий среднесрочных инвесторов. Прогноз по ставке на декабрь пока что сгущает тучи в краткосрочной перспективе, но это не мешает ожидать ее снижения в следующем году.