«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в ноябре

В ноябре российская валюта ослабла на 11% и ушла выше психологически важной отметки в 100 рублей за доллар, США ввели новые санкции против российских финансовых организаций, прочих компаний и физлиц, а Минфин рассказал о перспективах выхода нескольких госкомпаний на биржу. О главных новостях финансовой сферы и динамике биржевых активов — в материале «Известий».
Итоги месяца
В ноябре курс рубля продолжил снижаться как к валютам, торгующимся на вторичном рынке, так и к представленным на бирже — в первую очередь к китайскому юаню (в моменте курс вышел за пределы отметки в 15,15 рубля за юань впервые с конца марта 2022-го). Глава Минфина Антон Силуанов объяснил такую динамику в первую очередь новыми санкциями США.
В Минэкономразвития добавили, что наблюдаемая курсовая динамика никак не связана с фундаментальными факторами, поскольку торговый баланс России остается стабильным, а доля российского рубля и валют дружественных стран в импортно-экспортных операциях остается выше 78%. Поэтому ослабление рубля также во многом связано с «избыточной эмоциональной составляющей» участников валютного рынка, заявил глава ведомства Максим Решетников.
Его слова нашли подтверждение практически сразу: уже в начале декабря рубль начал укрепляться. По мнению вице-премьера Александра Новака, российская валюта ищет точку равновесия, но предпосылок для ее дальнейшего ослабления нет.
Что касается нового пакета санкций США против российских организаций, из числа банков под них попали более 20 организаций. В том же списке оказались несколько регистраторов и депозитариев, а также финансовых посредников.
Важной новостью для фондового рынка стало заявление замглавы Минфина Ивана Чебескова о том, что российские власти определили список из семи компаний с госучастием, которые могут выйти на биржу через процедуру IPO. В целом до 2030 года Минфин ожидает, что госкомпании разместят свои активы совокупной стоимостью около 1 трлн рублей.
Валюта под подушкой — доллары и евро
За месяц портфель из долларов и евро вырос в цене на 9,95%, до 259,3 тыс. рублей. Из всех остальных портфелей он показал самый значительный рост.
Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что после введения санкций со стороны США против российских финансовых компаний снижение продолжилось не только в валюте, но и почти на всем фондовом рынке страны в целом.
Их мало кто видел вживую — юани, лиры и белорусские рубли
Стоимость портфеля из экзотических валют также выросла в рублях, хотя и не так заметно. За месяц он прибавил 7,06%, или до 161,1 тыс. рублей.
Общая динамика портфеля была обусловлена всё теми же причинами. Из необычного — турецкая лира после своего падения относительно других валют восстановила свою прежнюю рублевую стоимость. Но больше всех на ослабление рубля отреагировал китайский юань.
Все как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
В ноябре рублевая стоимость портфеля федеральных облигаций выросла на 4,08%. В абсолютных цифрах показатель составил 202,7 тыс. рублей.
В целом можно отметить, что ценовой отскок прошел достаточно успешно, однако по дальнейшей динамике про разворот говорить пока что рано. Такая волатильность портфеля может говорить об изменении ожиданий среднесрочных инвесторов. Прогноз по ставке на декабрь пока что сгущает тучи в краткосрочной перспективе, но это не мешает ожидать ее снижения в следующем году.
Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций
Портфель корпоративных облигаций подорожал не так сильно, как портфель из ОФЗ, но и снижение его стоимости в прошлом месяце было менее выраженным. Положительная динамика составила 2,59% за месяц — до 252,5 тыс. рублей.
В следующем месяце будут погашены облигации компании ПИК — вместо них можно взять долговые бумаги компании «Позитив». Выпуск с погашением в 2025 году и доходностью к погашению 24,6% обеспечит приличную доходность.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»
Негативная реакция рынка ликвидных акций на новый пакет американских санкций в целом оказалась довольно сдержанной — минус 0,56%. Общая стоимость портфеля на конец ноября — 246,6 тыс. рублей.
В «Финаме» отмечают, что российский рынок ожидал итогов выборов в США, после которых должно было стать ясно, снизится ли градус геополитической напряженности. Однако после очередных санкций со стороны США против финансового сектора РФ эти ожидания пришлось отложить до лучших времен.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Набор спекулятивных акций ожидаемо отреагировал на негативные факторы гораздо сильнее — в совокупности портфель подешевел на 8,15%. Тем не менее его общая стоимость к концу месяца составила 275,3 тыс. рублей, что превышает цифры по всем остальным портфелям.
В целом инвесторам стоит помнить, что негативная рыночная динамика всегда сказывается более заметно именно на малоликвидных активах.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).