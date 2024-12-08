Летный настрой: правительство поддержит воздушный транспорт

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому до конца года на поддержку воздушного транспорта направят 3,5 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на субсидирование авиаперелетов для льготников из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальнего Востока и других частей России. Они необходимы для покрытия затрат на организацию таких перевозок с 1 февраля по 31 июля 2024 года. Хватает ли субсидируемых билетов и может ли быть расширен список направлений, которые финансируются государством, разбирались «Известия».
Основные направления
В настоящее время только в рамках постановления от 25.12.2013 № 1242 в реестре находятся 297 субсидируемых маршрутов (а всего их более 400 на федеральном уровне), напомнил «Известиям» старший научный сотрудник Центра пространственной экономики Президентской академии Андрей Макаров. При этом перечень все время корректируется, так, только в начале года было добавлено 28 новых маршрутов.
— При этом на самом деле субсидируются как маршруты протяженностью более 4 тыс. км (например, из Новосибирска в ЧАО), так и достаточно короткие (Иркутск — Улан-Удэ). Действуют три федеральные программы субсидирования (перелеты между регионами без пересадки в Москве, субсидирование маршрутов в ДФО, программа перевозок социально незащищенных групп граждан), федеральное финансирование превысило 25 млрд рублей в 2024 году, однако необходимо учитывать значительную роль и региональных программ субсидирования рейсов. До 1 января 2028 года были продлены налоговые льготы, а именно НДС в 0% для перевозок пассажиров и багажа через аэропорты ДФО, Крыма, Севастополя, в Московском авиаузле НДС был снижен до 10%, — отметил эксперт.
По данным Минтранса, количество субсидируемых авиамаршрутов увеличилось за последние 6 лет в 1,5 раза. Число льготных пассажиров выросло втрое. Согласно прогнозам, к концу года их количество может приближаться к 4 млн. По некоторым экспертным оценкам, половина маршрутов вовсе могли бы закрыться из-за низкой рентабельности при отсутствии программ субсидирования, подчеркнул Андрей Макаров. В целом за первое полугодие 2024 года авиабилеты подорожали на 20% (более 1500 рублей), что обостряет проблему недоступности билетов по рыночной цене для жителей относительно небольших городов России.
Главные трудности
— Среди проблем можно отметить следующее. Во-первых, риски снижения финансирования. Для сравнения: на субсидирование в 2022 году было выделено 27 млрд рублей, кроме этого, нужно учесть и инфляционный налог за это время. Также необходимо учесть, что фактическая инфляция для авиакомпаний может быть выше с учетом зависимости от иностранных комплектующих и процесса девальвации рубля, — заявил Андрей Макаров.
Сами авиакомпании при этом отмечали высокую дифференцированность предоставляемых субсидий, которая могла отличаться в разы на разных маршрутах. В этой ситуации, по словам эксперта, с учетом рисков дальнейшего сокращения бюджетного финансирования, с одной стороны, можно рекомендовать тщательное экспертное и общественное обсуждение для выбора именно тех маршрутов, которым должна предоставляться существенная субсидия в первую очередь. С другой стороны, возможно повышение гибкости субсидий с точки зрения учета сезонных колебаний спроса. Еще одно направление — сочетание субсидируемых и коммерческих перевозок, когда субсидируется перевозка до ближайшего крупного авиацентра и далее пассажир перевозится уже на окупаемом «обычном» рейсе.
Другое возможное направление совершенствования государственной программы — развитие субсидирования перелетов не между регионами, а внутри региона, считает Андрей Макаров.
— Например, это актуально для Якутии и других крупных регионов с трудностями наземного сообщения, в которых авиация, в том числе малая, может быть востребована для доступа к учреждениям здравоохранения и к другим социальным объектам. Исследователи отмечают, что как раз для таких территорий характерны низкая плотность и платежеспособность населения, что может означать невозможность развития малой авиации на рыночных началах, при этом средний возраст парка в малой авиации оценивается в 20−40 лет, что ставит вопрос о государственном субсидировании не только перелетов, но и обновления парка, — сказал он.
Изменение цен
3,5 млрд рублей, скорее всего, выделены прежде всего из-за подорожания авиационного топлива и в целом авиауслуг, отметил профессор кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Алексей Степанов.
— С другой стороны, увеличиваются потоки в связи с тем, что снижается цена на билеты субсидированные, поэтому так как в этом году еще меньше стали выезжать за рубеж, то россияне стали чаще пользоваться внутренним туризмом, поэтому здесь идет тоже увеличение. Но не все категории подходят под субсидированные билеты и не все направления, — сказал «Известиям» Алексей Степанов. — Одно из направлений, которое будет действовать по субсидированию, — это прямые рейсы между регионами, минуя Москву. То есть это разгружает [столичные аэропорты] и нагружает региональную сеть для того, чтобы она тоже работала. В принципе, это правильное решение: мы уменьшаем стоимость поездок, потому что не нужно все время прибывать в Москву и из нее куда-то вылетать. Естественно, остаются Калининград, Дальний Восток и, соответственно, категории, которым субсидируются билеты.
Хватит или не хватит этих средств — точно рассчитать невозможно, но программа будет работать на следующий период, считает Алексей Степанов. Реализация этой программы позволяет развивать авиационные перевозки, делать их более эффективными не только для авиакомпаний, но и для пассажиров, потому что они могут меньше платить за перемещение. Если граждане России будут платить меньше, то, соответственно, станут летать чаще и дальше, а это создает как раз экономические стимулы для развития местной промышленности, местной сферы услуг и так далее. Будет увеличен поток туристов, который создает на территориях возможности для увеличения местных доходов.
Субсидирование авиаперевозок по определенным направлениям в первую очередь направлено на обеспечение транспортной доступности удаленных регионов. В рамках этой концепции значимые изменения в части списка направлений и объема субсидий маловероятны, сказал «Известиям» старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Кроме того, каких-либо фактов, указывающих на планы государства по пересмотру господдержки авиаотрасли, сейчас не наблюдается.
Выделение дополнительных средств может оказать поддержку населению, в части сдерживания цен на субсидируемые билеты на Дальний Восток. Однако для отрасли эти суммы покрывают уже понесенные авиакомпаниями расходы на перевозку пассажиров и недостающую выручку для компенсации операционных расходов, заявила «Известиям» старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева.
«Известия» направили запрос в Минтранс, но на момент публикации ответ получен не был.