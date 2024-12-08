Летный настрой: правительство поддержит воздушный транспорт

— С другой стороны, увеличиваются потоки в связи с тем, что снижается цена на билеты субсидированные, поэтому так как в этом году еще меньше стали выезжать за рубеж, то россияне стали чаще пользоваться внутренним туризмом, поэтому здесь идет тоже увеличение. Но не все категории подходят под субсидированные билеты и не все направления, — сказал «Известиям» Алексей Степанов. — Одно из направлений, которое будет действовать по субсидированию, — это прямые рейсы между регионами, минуя Москву. То есть это разгружает [столичные аэропорты] и нагружает региональную сеть для того, чтобы она тоже работала. В принципе, это правильное решение: мы уменьшаем стоимость поездок, потому что не нужно все время прибывать в Москву и из нее куда-то вылетать. Естественно, остаются Калининград, Дальний Восток и, соответственно, категории, которым субсидируются билеты.