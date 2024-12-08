Голодные игры: бизнес взял подготовку айтишников в вузах в свои руки

По словам Леонида Потапова, программа по развитию системы обучения в сфере ИТАТ «Газпром нефть» выстроена так, чтобы айтишников для компании и ее партнеров в вузах на 70% готовили именно сотрудники разработчиков ПО. Он подчеркнул, что компания вкладывается в вузы, даже если не все студенты оттуда пойдут затем работать именно в их организации. Это, кстати, тоже одна из тенденций: ситуация такова, что и за студентов нужно бороться. И сэкономить на них не получится: нужно вкладываться и в обучение, и в оплату труда, сказал Борис Нуралиев.