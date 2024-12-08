Голодные игры: бизнес взял подготовку айтишников в вузах в свои руки

Преодоление кадрового дефицита обсудили в ходе «ИТ-Форума РУССОФТ. Профессионалы и кадры» представители компаний и вузовского сообщества. По оценкам государства и бизнеса, сегодня отрасли не хватает от 740 тыс. до 1 млн сотрудников, а к 2030 году нужно будет подготовить еще более 2 млн человек. На этом фоне идет жесточайшая конкурентная борьба за специалистов. Предприниматели видят выход в подготовке новых кадров в университетах, причем всё чаще они хотят заниматься обучением будущих сотрудников в вузах самостоятельно. Подробнее — в материале «Известий».
«Навязать то, что и так делается»
Одна из самых обсуждаемых на форуме тем — инициатива Минцифры, которая прозвучала еще в августе, но до сих пор активно обсуждается: обязать IT-компании инвестировать в образование 5% от налоговых вычетов.
К этой идее в отрасли отнеслись со скепсисом, хотя и признали некую парадоксальность негативного отношения: крупные IT-компании и так уже активно работают с образовательными учреждениями, однако делают это не в рамках нормативов, а по собственной инициативе и — более того — необходимости.
— Я трачу в десятки раз больше, чем 5% от налоговых вычетов, и я считаю, что так делать правильно. Но если бы меня начали заставлять — мне бы резко расхотелось это делать, — сказал основатель iSpring (IT-компания и университет при ней в Йошкар-Оле) Юрий Усков. По его словам, можно рассмотреть и другие варианты продуктивного взаимодействия.
Вице-президент по науке и образованию ГК InfoWatch Андрей Зарубин подчеркивает, что у компании должна быть внутренняя мотивация что-то менять или искать партнеров среди вузов, но это «не может быть навязано».
— Регулятор пытается обязать нас делать то, чем мы и так уже занимаемся. Причем пока есть только наброски какой-то методики — и совершенно непонятно, во что это выродится, — сказал он. Более того, методика, которую предложили, учитывает почему-то исключительно вузы и не берет в расчет СПО, где также готовятся кадры для отрасли, подчеркивает Андрей Зарубин.
Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев заметил, что хотя идея, может быть, и благая, но важно обсудить ее с бизнесом.
А руководитель программы по развитию системы обучения в сфере ИТАТ «Газпром нефть» Леонид Потапов, который гораздо мягче отнесся к инициативе Минцифры, счел инициативу попыткой помочь рынку и пообещал поддержать идеи министерства. Однако и Леонид Потапов заметил, что многие ИТ-компании делают гораздо больше, чем предлагается новыми законодательными инициативами.
Сколько айтишников нужно отрасли
Причина, по которой компании самостоятельно обратили внимание на вузы и учреждения СПО, очень проста: серьезная нехватка кадров. По оценке Минцифры, дефицит составляет около 740 тыс. сотрудников, а по мнению бизнеса — 1 млн человек.
Это уже привело к жесточайшей конкуренции на рынке труда, отметила в ходе форума директор по персоналу «Софтлайн решения» Наталья Лиходиевская. У компании около 2−2,5 тыс. ИТ-специалистов, но за год через нее проходит около 800 кандидатов.
— В первую очередь это говорит о том, что рынок труда сейчас очень динамично переманивает наших специалистов, — сказала она.
Свежее исследование ИТ-компании «Инфосистемы Джет» и платформы hh.ru (имеется в распоряжении «Известий») показывает, что айтишников пытаются сохранить на рабочем месте самыми разными бонусами помимо зарплаты: у 39% опрошенных (участие в исследовании приняли около 5 тыс. человек — ИТ-специалистов и работников ИТ-сектора) есть ДМС, 30% предоставляют технику, 25% имеют возможности гибкого начала рабочего дня
При этом сами опрошенные выделили в качестве наиболее важных бонусов именно предоставление хорошей техники (34%) и гибкое начало рабочего дня (32%). Также важным называют ДМС (28%), компенсацию до 100% к больничному листу (27%) и оплачиваемые day off (22%). Ценят сотрудники атмосферу взаимопомощи в коллективе (42%), уважение к личному времени и границам (38%), а также надежность и стабильность компании (35%).
Директор 1С, руководитель комитета по образованию АПКИТ Борис Нуралиев на форуме отметил, что, по данным ассоциации, в России примерно 3% от всех работающих заняты в ИТ-отрасли. У Минцифры данные другие — 2%. По этому показателю Россия догоняет Румынию и Словению, но в странах Северной Европы в сфере занято втрое больше людей. А в среднем по ЕС на айтишников приходится около 4,6% рынка труда.
По данным же АПКИТ, к 2030 году России понадобится, чтобы число IT-работников в экономике составляло минимум 4,9%. Это означает, что за 2025−2030 годы нужно привлечь 2 млн новых специалистов высшей квалификации и 700 тыс. — средней.
— Мы давно знаем, что кадры — это главный дефицит. В 2020 году это была только наша проблема, а сейчас наступили времена, когда она стала общей и большой проблемой, — заметил Нуралиев. По его словам, партнеры 1С указывают, что именно нехватка специалистов мешает им развиваться.
На студентах не сэкономишь
В отрасли подчеркивают, что повышать надо не только количество, но и качество подготовки кадров в вузах. Об этом, в частности, говорил ректор ИТМО Владимир Васильев. По его словам, в готовящемся национальном проекте «Экономика данных» есть отдельный федеральный проект, посвященный обучению IT-кадров, и там впервые говорится о качестве подготовки.
— При этом в последнее время появилось достаточно много ускоренных программ обучения: онлайн, офлайн и гибридных форматов. За 3−6 месяцев или за год обучают профессиональным навыкам в области IT, — сказал он. — Нужны ли в этой ситуации университеты?
Роль университетов, по мнению Владимира Васильева, остается очень важной: сейчас в Москве и Петербурге на одну вакансию приходят 4−5 резюме от джунов. Но вот фундаментального образования, а также системного, критического и креативного мышления они оказываются лишены. Поэтому очень важно, чтобы вузы взаимодействовали с бизнесом, причем формировали «экосистемы», в которых университеты, бизнес и государство вместе готовят кадры.
— Я убежден, что университеты необходимы, но их роль должна быть переосмыслена, — утверждает Владимир Васильев. По его словам, вузы должны быть гибкими, быстро реагировать на изменения в мире технологий и науки, но при этом сохранять фундаментальный подход к обучению.
Юрий Усков из iSpring считает, что и с фундаментальной подготовкой в вузах «стало совсем плохо», потому что университеты дают только стек технологий, то есть некий набор инструментов. И фундаментальности в образовании не хватает как раз тем, кто со временем мог бы сыграть ключевую роль в компаниях.
При этом к качеству джунов, которых выпускают вузы, у бизнеса также есть вопросы. Компании считают, что преподаванием хард-скиллов в университетах должны заниматься практики, то есть их сотрудники. К этому всё давно идет: по данным опроса VK Education (результаты имеются в распоряжении «Известий»), число преподавателей из бизнеса в российских вузах за последние два года выросло — это заметили 71% опрошенных представителей университетов. И чаще всего преподаватели из реального сектора работают именно в IT-сфере (70%).
Владимир Васильев рассказал, что в ИТМО до 80−85% дисциплин и модулей, связанных с хард-скиллами, обеспечиваются не штатными преподавателями университета, а специалистами из бизнеса.
По словам Леонида Потапова, программа по развитию системы обучения в сфере ИТАТ «Газпром нефть» выстроена так, чтобы айтишников для компании и ее партнеров в вузах на 70% готовили именно сотрудники разработчиков ПО. Он подчеркнул, что компания вкладывается в вузы, даже если не все студенты оттуда пойдут затем работать именно в их организации. Это, кстати, тоже одна из тенденций: ситуация такова, что и за студентов нужно бороться. И сэкономить на них не получится: нужно вкладываться и в обучение, и в оплату труда, сказал Борис Нуралиев.
— Важно, чтобы практики и стажировки для студентов были оплачиваемыми, это повышает интерес к работе внутри компании, — подтвердила Наталья Лиходиевская из «Софтлайн решения».
Руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» Татьяна Губина, однако, заметила, что преподавателей-практиков, которые могут грамотно читать курсы и донести информацию по материалу до студентов, очень мало. А другие эксперты выразили опасение, что практики просто займут места штатных преподавателей, выдавив их из вузов.
Андрей Зарубин подчеркивает, что очень важно сохранить в вузах людей, которые могут обеспечить фундаментальную подготовку. Как раз профессиональным навыкам большинство компаний может научить самостоятельно. А вот научить работать со всем циклом и сформировать мышление — таких компетенций даже у лучших практиков нет.