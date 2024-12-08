Доходы крупнейших экспортеров алмазов в мире резко сократились

Наиболее сильное падение доходов от поставок алмазов и бриллиантов на мировые рынки у Канады: согласно данным платформы ООН Comtrade, за восемь месяцев текущего года ее экспорт рухнул вдвое, до 541 миллиона долларов с 1,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
В то же время экспорт Ботсваны, которая в прошлом году добывала почти четверть всех алмазов в мире, за девять месяцев текущего года упал сразу в 1,8 раза, до 2,3 миллиарда долларов.
Остальные поставщики зафиксировали падение алмазного экспорта в среднем на четверть. Так, проставки из ЮАР за девять месяцев сократились на 29% — до 1,15 миллиарда долларов, а США — на 27%, до 9,9 миллиарда долларов. Продажи ЕС на иностранные рынки упали до 5,2 миллиарда долларов с 7 миллиардов, а Израиля — до 4,4 миллиарда долларов с 5,7 миллиарда.
Наименьшее сокращение доходов от экспорта алмазов и бриллиантов зафиксировала Индия: по данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), поставки на мировые рынки алмазов и бриллиантов за девять месяцев текущего года составили 19,2 миллиарда долларов, что на 18% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Крупнейшие в мире экспортер алмазов ОАЭ и «добытчик» Россия статистку по экспорту не публикуют, но из данных по закупкам отдельных стран видно, что и у них есть сокращение.
В целом же алмазный экспорт вышеназванных стран составил 42,7 миллиарда долларов против 56,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Причина падения доходов от экспорта — снижение цен на бриллианты в мире. По данным индекса IDEX Diamond от Международной алмазной биржи, стоимость граненых алмазов девять месяцев текущего года сократилась примерно на 12%. На этом фоне поставщики этих драгоценных камней предпочитают сокращать поставки на мировых рынках.