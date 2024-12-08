Доходы крупнейших экспортеров алмазов в мире резко сократились

Остальные поставщики зафиксировали падение алмазного экспорта в среднем на четверть. Так, проставки из ЮАР за девять месяцев сократились на 29% — до 1,15 миллиарда долларов, а США — на 27%, до 9,9 миллиарда долларов. Продажи ЕС на иностранные рынки упали до 5,2 миллиарда долларов с 7 миллиардов, а Израиля — до 4,4 миллиарда долларов с 5,7 миллиарда.