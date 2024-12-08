Bloomberg сообщил о слабых связях «криптоцаря» Трампа с криптосферой

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост «царя» по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты Дэвид Сакс не имеет глубоких связей ни в одной из этих отраслей, пишет Bloomberg.
Агентство указывает, что Сакс также не имеет большого опыта инвестирования ни в ИИ (но он поддерживает стартап xAI предпринимателя Илона Маска), ни в криптовалюту (но среди его проектов есть криптовалютные BitGo и Bitwise). Более важными качествами Сакса Bloomberg называет его благожелательное отношение к технологиям и скептическое — к государственному регулированию.
«Он позаботится о том, чтобы Соединенные Штаты были впереди в плане инноваций», — сказал Кит Рабуа из окружения Сакса. По его словам, будущий «криптоцарь» не позволит США отстать от Китая и будет защищать «новые технологии от левой цензуры и предвзятости».
«Криптовалюты и искусственный интеллект — два самых важных стратегических приоритета Соединенных Штатов прямо сейчас, и Дэвид Сакс — один из немногих людей в мире, которые обладают уникальной квалификацией для этой ключевой роли», — сказал управляющий партнер Multicoin Capital Кайл Самани (Сакс — инвестор этой фирмы). Самани также назвал Сакса «бесценным активом в формировании будущего страны».
Трамп, объявляя о выборе Сакса, заявил, что «он будет работать над созданием правовой базы, чтобы криптоиндустрия получила прозрачность и могла процветать в США». Избранный президент в ходе предвыборной кампании обещал сделать Соединенные Штаты «криптостолицей планеты» и накопить запас биткоинов. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — говорил Трамп.
На фоне таких планов политика цена самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — превысила рекордную отметку в $100 тыс. Он подорожал примерно на $30 тыс. за месяц, прошедший с выборов в США.