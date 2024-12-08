Bloomberg сообщил о слабых связях «криптоцаря» Трампа с криптосферой

Агентство указывает, что Сакс также не имеет большого опыта инвестирования ни в ИИ (но он поддерживает стартап xAI предпринимателя Илона Маска), ни в криптовалюту (но среди его проектов есть криптовалютные BitGo и Bitwise). Более важными качествами Сакса Bloomberg называет его благожелательное отношение к технологиям и скептическое — к государственному регулированию.