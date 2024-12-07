В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца

«Она есть (проблема с приемом за рубежом долларов старого образца. — Прим. ред.). И дело не в россиянах, ситуация по всему миру. На самом деле, так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан», — уточнил он.