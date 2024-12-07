В Госдуме рассказали о порядке получения пенсий в декабре и январе

«Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с 3-го по 8-е число каждого месяца, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре. То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале», — пояснила она порядок выплат в ближайшие два месяца в интервью «Ленте.ру».
По ее словам, тем, кому пенсия приходит позднее, средства будут начислены без изменений в графике.
В этот же день глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что проиндексированную пенсию начнут выплачивать работающим и неработающим пенсионерам уже в декабре. По действующему законодательству выплаты должны начать поступать только с 1 января, но из-за продолжительных праздников первые выплаты для некоторых пенсионеров сместили на декабрь.
Ранее, 5 декабря, Бессараб сообщила о том, что в 2025 году все пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%.
До этого, 1 декабря, директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал о том, что с 2025 года российские пенсионеры смогут рассчитывать на положительные изменения в своей финансовой поддержке благодаря нововведениям в системе пенсионного обеспечения и расширению социальных льгот.