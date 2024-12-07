В Госдуме рассказали о порядке получения пенсий в декабре и январе

«Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с 3-го по 8-е число каждого месяца, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре. То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале», — пояснила она порядок выплат в ближайшие два месяца в интервью «Ленте.ру».