В ГД сообщили, когда пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию

«По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде», — сказал он.